В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

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Татьяна Веремеева
В самом жарком и самом сухом национальный парк в Калифорнии и Неваде
зафиксировал предварительную высокую температуру в 130 градусов по Фаренгейту – 55 градусов по Цельсию – в воскресенье, сообщает
Национальная метеорологическая служба (NWS). Небывалый максимум в 134 градуса,
о котором сообщалось более 100 лет назад, был также зафиксирован в Долине
Смерти. Об этом пишет CNN.
В понедельник в Долине Смерти будет не так же жарко, как и в Нью-Йорке, с
прогнозируемым максимумом в 129 градусов. Агентство предупреждает людей,
живущих в Восточной Калифорнии, Неваде, Аризоне и Юте, ограничить свое время на
улице до 5-8 утра.
Почти 60 миллионов человек в США, от Аризоны до американо-канадской
границы, находятся под наблюдением или предупреждением о жаре на этой неделе,
сказал метеоролог CNN Тайлер Маулдин. Жара-это результат высокого давления,
которое установилось на большей части западного побережья.
Это было жаркое лето для большей части США – прошлый месяц был самым жарким
июлем в истории для семи штатов вдоль восточного побережья, по данным
Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).
Долина Смерти также сообщила о максимуме в 128 градусов в прошлом месяце –
самой горячей температуре (до этого месяца) с 2013 года.
Ранее "Комментарии" писали, что пока практически во
всей Украине установилась теплая и солнечная погода, в западных областях
льют и всю неделю продолжат лить дожди. Как сообщают жители Закарпатской
области, из-за непогоды под воду ушел город Виноградов.
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