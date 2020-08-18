В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В самом жарком и самом сухом национальный парк в Калифорнии и Неваде зафиксировал предварительную высокую температуру в 130 градусов по Фаренгейту – 55 градусов по Цельсию – в воскресенье, сообщает Национальная метеорологическая служба (NWS). Небывалый максимум в 134 градуса, о котором сообщалось более 100 лет назад, был также зафиксирован в Долине Смерти. Об этом пишет CNN.



В понедельник в Долине Смерти будет не так же жарко, как и в Нью-Йорке, с прогнозируемым максимумом в 129 градусов. Агентство предупреждает людей, живущих в Восточной Калифорнии, Неваде, Аризоне и Юте, ограничить свое время на улице до 5-8 утра.

Почти 60 миллионов человек в США, от Аризоны до американо-канадской границы, находятся под наблюдением или предупреждением о жаре на этой неделе, сказал метеоролог CNN Тайлер Маулдин. Жара-это результат высокого давления, которое установилось на большей части западного побережья.

Это было жаркое лето для большей части США – прошлый месяц был самым жарким июлем в истории для семи штатов вдоль восточного побережья, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Долина Смерти также сообщила о максимуме в 128 градусов в прошлом месяце – самой горячей температуре (до этого месяца) с 2013 года.

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