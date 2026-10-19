В команде Трампа набросились на Зеленского: с какими заявлениями нужно быть очень осторожным

Министр финансов США Скотт Бессент резко раскритиковал Владимира Зеленского после заявлений украинского президента о возможных ограничениях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield. Американский чиновник назвал такие обвинения "крайне безответственными" и заявил, что администрация Дональда Трампа категорически отрицает причастность к подобным действиям.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

Об этом Бессент рассказал в интервью NBC News, которое состоялось после беседы телеканала с Зеленским. Во время разговора с украинским лидером журналисты затронули вопросы разведывательной информации и работы спутниковой связи, имеющей значение для Украины.

Зеленский утверждал, что американская сторона подала сигнал об ограничении работы Starlink и Starshield. Журналистка попросила главу Минфина прокомментировать эти слова с учетом позиции Трампа, который ранее отрицал подобные действия Вашингтона.

"Президент Трамп и госсекретарь Рубио категорически заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал. И я считаю крайне безответственным со стороны президента Зеленского выдвигать такие обвинения", — заявил Бессент.

При этом министр не смог объяснить, почему, по словам украинского президента, работа спутниковой сети могла ухудшиться. На вопрос о причинах изменений он ответил, что ему ничего об этом не известно.

Вместе с тем Бессент вновь подчеркнул, что позиция американской администрации, по его словам, была изложена достаточно ясно. Он также призвал Зеленского осторожнее высказываться о действиях Вашингтона и не делать заявлений, которые американская сторона считает недостоверными.

Ситуация разворачивается на фоне чувствительных для Киева вопросов военного взаимодействия с США. Спутниковая связь играет важную роль в обеспечении коммуникации и координации украинских сил, поэтому любые возможные ограничения вызывают серьезную обеспокоенность.

Пока стороны публично придерживаются противоположных позиций: Зеленский говорит о сигналах относительно ограничений, а представители администрации Трампа отрицают, что отдавали соответствующие распоряжения. Причины предполагаемого снижения качества работы сети в комментариях Бессента объяснены не были.

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