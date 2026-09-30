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В Конгрессе США обратились с жестким требованием к Трампу по России

Четыре американских законодателя выступили против возможного смягчения ограничений ради освобождения заключенных и призвали администрацию Трампа запустить новый пакет санкций

30 сентября 2026, 13:42
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Кравцев Сергей

В Вашингтоне возник новый спор вокруг возможного смягчения санкций против России. Четыре члена Палаты представителей США – Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон – призвали президента Дональда Трампа не ослаблять экономическое давление на Москву, а, наоборот, усилить его.

В Конгрессе США обратились с жестким требованием к Трампу по России

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Соответствующее обращение опубликовали сопредседатели двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе. Поводом стали сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность частичного снятия санкций в обмен на освобождение российских политзаключенных.

Авторы письма считают, что подобная сделка может дать Кремлю дополнительное пространство для маневра в то время, когда Россия продолжает войну против Украины. Законодатели настаивают: санкционное давление должно сохраняться до тех пор, пока Москва ведет боевые действия и остается источником угроз для европейских союзников США.

Особое внимание конгрессмены уделили так называемому "закону Грэма". Закон был окончательно принят Конгрессом в сентябре и подписан Трампом 18 сентября. Документ предусматривает расширение санкционного инструментария США против России и стран, которые помогают финансировать ее военную экономику.

В своем обращении Каптур, Фицпатрик, Квигли и Уилсон призвали Белый дом не затягивать с реализацией новых ограничений. Они ожидают первый пакет санкционных решений до 18 октября — даты, обозначенной в законе как первый установленный срок для действий администрации.

При этом в самом Конгрессе нет полного единодушия относительно конкретного механизма санкций. Ранее ряд демократов заявлял, что отдельные положения закона могут иметь негативные экономические последствия для США и выступал за доработку подхода.

Теперь администрации Трампа предстоит одновременно вести дипломатические контакты с Москвой и определяться с дальнейшим применением санкционного законодательства.

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