В Конгрессе США придумали, как ударить по ракетам Путина: с каким призывом обратились к Трампу

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к Дональду Трампу с призывом добиться для Украины доступа к спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Законодатели считают, что эти технологии могут помочь украинским военным обнаруживать российские пусковые установки на территории РФ. Об этом сообщает The Hill.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Письмо подписали семь республиканцев и 16 демократов. Авторы обращения убеждены, что Вашингтон способен одновременно помочь Украине защитить жизни людей и усилить стимулы для Москвы к переговорам.

"Всего одним телефонным звонком вы могли бы одновременно спасти жизни – и дать Путину больше стимулов для переговоров", — заявили конгрессмены.

Они также подчеркнули: если Украина не может надежно перехватывать российские ракеты, ей необходимо получить возможность наносить удары по средствам, с которых их запускают.

Среди республиканцев, поддержавших инициативу, — Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик и Дон Бэкон, известные поддержкой Украины. Авторы письма считают, что российский лидер пока не демонстрирует готовности прекратить кровопролитие, несмотря на заявления о необходимости завершить войну.

Законодатели также напомнили, что Киев уже обращался к Маску с просьбой сделать исключение для Украины, однако решить вопрос на политическом уровне может именно американский президент. Инициатива перекликается с усилиями сенатора-республиканца Роджера Уикера, который добивается усиления поддержки Украины и возглавляет комитет Сената по вооруженным силам.

Обращение появилось на фоне растущей обеспокоенности в Конгрессе проблемами с использованием Starlink и военной системы Starshield. По сообщениям СМИ, перебои в их работе осложняли украинские оборонительные и наступательные операции.

Теперь законодатели пытаются убедить Белый дом пересмотреть подход к использованию спутниковых технологий. Вопрос заключается не только в доступе к Starlink: речь идет о том, готов ли Вашингтон предоставить Киеву дополнительные возможности для противодействия российским ракетным ударам и усиления давления на Кремль.

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