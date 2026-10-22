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В Конгрессе США придумали, как ударить по ракетам Путина: с каким призывом обратились к Трампу

Почти два десятка демократов и республиканцев потребовали от президента США добиться для Украины доступа к спутниковым технологиям Илона Маска

22 октября 2026, 11:28
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Кравцев Сергей

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США обратилась к Дональду Трампу с призывом добиться для Украины доступа к спутниковой системе Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Законодатели считают, что эти технологии могут помочь украинским военным обнаруживать российские пусковые установки на территории РФ. Об этом сообщает The Hill.

В Конгрессе США придумали, как ударить по ракетам Путина: с каким призывом обратились к Трампу

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Письмо подписали семь республиканцев и 16 демократов. Авторы обращения убеждены, что Вашингтон способен одновременно помочь Украине защитить жизни людей и усилить стимулы для Москвы к переговорам.

"Всего одним телефонным звонком вы могли бы одновременно спасти жизни – и дать Путину больше стимулов для переговоров", — заявили конгрессмены. 

Они также подчеркнули: если Украина не может надежно перехватывать российские ракеты, ей необходимо получить возможность наносить удары по средствам, с которых их запускают.

Среди республиканцев, поддержавших инициативу, — Джо Уилсон, Брайан Фицпатрик и Дон Бэкон, известные поддержкой Украины. Авторы письма считают, что российский лидер пока не демонстрирует готовности прекратить кровопролитие, несмотря на заявления о необходимости завершить войну.

Законодатели также напомнили, что Киев уже обращался к Маску с просьбой сделать исключение для Украины, однако решить вопрос на политическом уровне может именно американский президент. Инициатива перекликается с усилиями сенатора-республиканца Роджера Уикера, который добивается усиления поддержки Украины и возглавляет комитет Сената по вооруженным силам.

Обращение появилось на фоне растущей обеспокоенности в Конгрессе проблемами с использованием Starlink и военной системы Starshield. По сообщениям СМИ, перебои в их работе осложняли украинские оборонительные и наступательные операции.

Теперь законодатели пытаются убедить Белый дом пересмотреть подход к использованию спутниковых технологий. Вопрос заключается не только в доступе к Starlink: речь идет о том, готов ли Вашингтон предоставить Киеву дополнительные возможности для противодействия российским ракетным ударам и усиления давления на Кремль.

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Источник: https://thehill.com/homenews/house/6163704-house-members-urge-trump-musk-starlink-ukraine/
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