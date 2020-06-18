В США подтвердили визит Анджея Дуды и назвали дату

Президент Польши Анджей Дуда на следующей неделе посетит США. Визит главы Польской республики запланирован на 24 июня — это на 4 дня раньше, чем день выборов президента в Польше.

"Как близкие партнеры и союзники в НАТО, США и Польша продолжат развивать сотрудничество во многих сферах. Президенты Трамп и Дуда обсудят дальнейшее развитие нашего сотрудничества в сфере обороны, а также торговли, энергетики и телекоммуникационной безопасности", - говорится в сообщении американской администрации.

Политологи считают, что основным вопросом обсуждения станет увеличение военного контингента США в Польше на фоне сокращение числа своих военных в Германии.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Польша снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза после трех месяцев действия ограничений на въезд из-за пандемии коронавируса. Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран. Внешние границы ЕС остаются закрытыми. Пограничный контроль на границе с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ сохраняется.

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