В США вернулась смертная казнь на федеральном уровне

Впервые с 2003 года в США будет возвращена высшая мера наказания - смертная казнь - на федеральный уровень: уже в июле и августе будут казнены четверо осужденных. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Отмечается, что указанные заключенные подвергнутся смерти через инъекцию в связи с совершением убийств детей, в случае двоих из них удалось доказать вину в предварительном изнасиловании своих жертв.

"Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей судебной системой. При этом каждый подозреваемый подлежит справедливому и полному судебному разбирательству с соблюдением всех конституционных прав", - отметил в своем сообщении генеральный прокурор Уильям Барр.

Также он добавил, что казни должны были состояться еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда. Позже Апелляционный суд США в округе Колумбия отменил запрет районного суда, что позволило федеральным властям возобновить смертную казнь.

В последний раз смертный приговор федерального суда США был исполнен в 2003 году. Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает полномочия полицейских при задержании правонарушителей.

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