kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9500.21

ETH/USD

233.09

LTC/USD

43.64

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США вернулась смертная казнь на федеральном уровне
commentss НОВОСТИ Все новости

В США вернулась смертная казнь на федеральном уровне

Сегодня в США смертная казнь действует в 24 штатах из 50, но Минюст готов расширить карту в особо тяжких случаях

сегодня, 23:24
Автор:

Екатерина Белоброва
В США вернулась смертная казнь на федеральном уровне

Впервые с 2003 года в США будет возвращена высшая мера наказания - смертная казнь - на федеральный уровень: уже в июле и августе будут казнены четверо осужденных. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Отмечается, что указанные заключенные подвергнутся смерти через инъекцию в связи с совершением убийств детей, в случае двоих из них удалось доказать вину в предварительном изнасиловании своих жертв.

"Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей судебной системой. При этом каждый подозреваемый подлежит справедливому и полному судебному разбирательству с соблюдением всех конституционных прав", - отметил в своем сообщении генеральный прокурор Уильям Барр.

Также он добавил, что казни должны были состояться еще в 2019 году, однако не были приведены в исполнение из-за решения районного суда. Позже Апелляционный суд США в округе Колумбия отменил запрет районного суда, что позволило федеральным властям возобновить смертную казнь.

В последний раз смертный приговор федерального суда США был исполнен в 2003 году. Мораторий на казни на федеральном уровне был неформальным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает полномочия полицейских при задержании правонарушителей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/executions-scheduled-four-federal-inmates-convicted-murdering-children
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!