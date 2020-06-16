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В США возобновили смертную казнь

Американских преступников не казнили с 2003 года

сегодня, 09:20
Автор:

Сергей Медведев
В США возобновили смертную казнь

В Соединенных Штатах Америки возобновят смертную казнь, которая была отменена в 2003 году. Четверо преступников уже приговорили к высшей мере наказания. С таким заявлением выступил  Генеральный прокурор США Уильям Барр.  Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

"Четыре убийцы, даты казни которых были установлены сегодня, прошли через полный судебное разбирательство согласно нашей Конституции и законов. Мы обязаны жертвам этих чудовищных преступлений и их семьям привести в исполнение приговор, вынесенный нашей системой правосудия", - заявил Барр.

Как сообщили в Минюсте, четверо граждан приговорили к смерти за убийства детей. Помимо этого, двое из них обвиняются в изнасиловании несовершеннолетних. Казни пройдут 13, 15 и 17 июля. Последнего  преступника лишат жизни 28 августа.

Напомним, что последняя казнь в США состоялась в 2003 году. После этого в стране действовал мораторий, поскольку правила использования смертельных инъекций не были согласованы.

Как сообщал портал "Комментарии", В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних.


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Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/executions-scheduled-four-federal-inmates-convicted-murdering-children
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