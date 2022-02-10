В США рассказали, за что накажут Россию санкциями еще до вторжения в Украину

США готовы ввести санкции против России ещё до того, как Путин отдаст команду российской армии начинать наступление на Украину. Причиной может послужить кибератака против Украины. Это станет весомым основанием для введения санкций. Как передает издание "Комментарии", об этом заявили члены комитета по международным отношениям Сената США, слова которых цитирует "Politico".

Сенат США. Фото: GETTY IMAGES

Сенатор Крис Мерфи допустил, что санкции могут быть введены против Москвы ещё до того, как состоится попытка вторжения, о котором сейчас всего говорят на Западе. Кибератака – это тоже весомый повод для введения санкций.

Сенатор Боб Менендес, представляющий Демократическую партию, дополнил слова своего коллеги, заявив, что пока что вопрос о введении санкций за кибератаки со стороны России находится на рассмотрении и законодатели США вполне серьёзно рассматривают вопрос о том, что хакерские операции российских спецслужб могут быть причиной для введения санкций.

В свою очередь сенатор Джим Риш, представляющий Республиканскую партию, заявил, что он бы не хотел раскрывать суть санкций за кибератаки России против Украины, но при этом он подтвердил, что разговоры о возможности введения таких станций действительно были.

Читайте также на портале "Комментарии" – политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что открытие рынка США для украинской стали сопоставимо с военной помощью Киеву. Об этом нужно задуматься Вашингтону, если он реально готов поддержать Украину. Такой шаг существенно оживил бы украинскую экономику, что позволило бы укрепить армию и флот.





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