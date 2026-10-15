В США растет возмущение из-за курса Трампа на Украину: что может стать последней каплей терпения

Отношения Вашингтона и Киева оказались под новым давлением после сообщений об ограничениях работы военных терминалов Starlink в Украине. Украинские чиновники подозревают, что решение могло быть связано с администрацией президента США Дональда Трампа. Однако прямых доказательств того, что американский президент поручил Илону Маску ограничить связь, пока не представлено. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Напряженность усилилась на фоне попыток Трампа ускорить завершение войны. По данным издания, американский президент обсуждал возможность сделки, связанной с российским дизельным топливом, критиковал Владимира Зеленского и заявлял об энергетическом перемирии, которое, как сообщалось, вскоре было нарушено российской стороной.

В Республиканской партии также растет недовольство происходящим. Конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что ситуация со Starlink требует серьезного расследования. Если выяснится, что американские ведомства действительно ограничивали военный доступ Украины к спутниковой связи, Конгресс может рассмотреть меры против ответственных структур, включая приостановку их финансирования.

Белый дом в ответ подчеркнул, что президент и его команда по-прежнему стремятся содействовать завершению войны и рассчитывают на мирное соглашение.

По сведениям европейских и украинских чиновников, проблемы со спутниковой связью возникли после предупреждений о возможном сокращении американской разведывательной поддержки и поставок оружия. Представители США, впрочем, отрицают, что подобные угрозы поступали.

Дополнительным источником конфликта стали удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Киев рассматривает их как способ лишить Москву доходов для продолжения войны. Трамп, согласно публикации, опасается, что атаки способны повлиять на мировые энергетические цены и интересы американских потребителей.

Особенно остро противоречия проявились на встрече в Майами 9 октября. По данным WSJ, помощники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали с украинскими и европейскими представителями новые условия урегулирования, одновременно подняв вопрос о возможной сделке с российским дизельным топливом.

Именно эта перспектива вызвала возмущение части республиканцев: они опасаются, что Москва получит экономические преимущества без сопоставимых уступок. Теперь вопрос заключается не только в судьбе Starlink, но и в том, насколько далеко Вашингтон готов зайти, добиваясь от Киева изменения военной стратегии.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа созрел новый план по замороженным миллиардам России: почему Европа против.



