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В США впервые со времён Второй мировой расстреляют военного и покажут это в прямом эфире

Дональд Трамп одобрил смертный приговор Нидалу Хасану, убившему 13 человек на военной базе. Однако юридические процедуры еще могут изменить планы американских властей

9 октября 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Министерство обороны США намерено публично транслировать исполнение смертного приговора бывшему армейскому психиатру Нидалу Малику Хасану, устроившему массовую стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году. По данным NBC News и Reuters, министр обороны Пит Хегсет сообщил, что казнь через расстрел запланирована на 3 декабря – в тот же день и час, когда произошло нападение.

В США впервые со времён Второй мировой расстреляют военного и покажут это в прямом эфире

Смертный приговор бывшему армейскому психиатру Нидалу Малику Хасану. Фото: из открытых источников

По словам главы Пентагона, приговор собираются привести в исполнение в 13:00. Представители ведомства подтвердили намерение организовать прямую трансляцию, но подробности ее проведения пока не раскрыли.

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично", — заявил Хегсет в интервью Real America's Voice News. 

Он подчеркнул, что общество должно понимать последствия подобных преступлений.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сообщил, что президент Дональд Трамп официально одобрил казнь. На вопросы о возможных последних обращениях осужденного к американским властям Хегсет отвечать подробно не стал.

Однако объявленная дата еще не гарантирует, что казнь состоится по графику. Эксперты по военному праву допускают, что Хасан может обратиться в гражданский суд и добиваться пересмотра вопроса о законности своего содержания под стражей. Такие процедуры способны затянуть исполнение приговора.

В ноябре 2009 года Хасан открыл огонь по военнослужащим, находившимся в очередях на медицинское обследование перед отправкой за границу. Погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. Следствие установило, что нападение готовилось заранее.

После задержания стрелок оказался парализован ниже пояса. На суде он практически не оспаривал доказательства и называл себя солдатом, перешедшим на другую сторону.

Если казнь состоится, она станет исключительным событием в истории американских вооруженных сил. Последний военнослужащий США, расстрелянный по приговору военного трибунала, был казнен в 1945 году.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us-livestream-army-execution-fort-hood-shooter-pentagon-official-says-2026-10-08/
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