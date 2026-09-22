В США все же признались: почему Трампа нервируют удары Украины по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп обеспокоен последствиями атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия для мирового рынка дизельного топлива. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Волтц.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского дипломата, внимание Вашингтона связано с ролью России на глобальном рынке нефтепродуктов. До войны РФ была крупным нетто-экспортером дизельного топлива, поэтому перебои с производством и поставками могут отражаться не только на энергетическом рынке.

Волтц объяснил, что дизель используется значительно шире, чем исключительно в автомобильном транспорте. Он необходим для работы сельскохозяйственной техники, грузовиков, спецтехники, а также используется в авиации и судоходстве.

Именно поэтому возможный дефицит или удорожание дизельного топлива способно распространяться по всей экономике. Более дорогие перевозки увеличивают издержки производителей и поставщиков, что в конечном итоге может отражаться на стоимости различных товаров.

"Мы не та страна, где продукты поступают напрямую с фермы на стол", — отметил Волтц, объясняя значение дизельного топлива для американской экономики.

Таким образом, в Вашингтоне рассматривают ситуацию на российском нефтяном рынке не только как вопрос, связанный с войной, но и как фактор, способный влиять на глобальные цены.

Заявление Волтца прозвучало на фоне украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Атаки на НПЗ способны сокращать объемы переработки нефти и влиять на доступность отдельных видов топлива.

При этом американский представитель связал обеспокоенность Трампа именно с возможными последствиями для рынка дизеля и инфляции. Он подчеркнул, что изменения стоимости топлива могут затрагивать сразу несколько отраслей – от сельского хозяйства и логистики до авиации и морских перевозок.

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