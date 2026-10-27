В США заговорили об отстранении Трампа от должности президента: что произошло

Резкий спор Дональда Трампа с журналистом в Овальном кабинете спровоцировал новую волну обсуждений по поводу когнитивного здоровья президента США. После распространения видео в социальных сетях некоторые пользователи предположили, что агрессивное поведение может свидетельствовать о деменции. В то же время Белый дом настаивает, что у президента отличное состояние здоровья.

В США заговорили об отстранении Трампа от должности президента

Как пишет Irish Star, поводом для конфликта стал вопрос корреспондента The Independent в Белом доме Эндрю Файнберга о планах Трампа реконструировать общественное поле для гольфа в Вашингтоне. Во время разговора президент несколько раз требовал от журналиста замолчать, указывал на него пальцем и призывал осторожничать.

"Я не знаю, кто ты, к черту, такой, но тебе лучше быть осторожным", — заявил Трамп.

Когда Файнберг попытался продолжить, президент добавил: "Тихо. Тихо! Что с тобой не так, ты больной человек?"

Видео быстро распространилось в соцсетях. Некоторые пользователи связали поведение Трампа с возможными когнитивными нарушениями. Радиоведущий Марк Бленд заявил, что когнитивное положение президента должно стать основанием для его отстранения от должности, если проблемы со здоровьем Джо Байдена ранее считали несовместимыми с участием в избирательной кампании.

По данным Всемирной организации здравоохранения, деменция влияет на память, мышление, общение, настроение и поведение. В некоторых случаях человек может терять эмоциональный контроль, становиться тревожным или вести себя необычно.

Однако изменения поведения не являются типичным ранним признаком большинства форм деменции. Alzheimer's Society среди распространенных проявлений называет проблемы с памятью, подбором слов, планированием и принятием решений. Отдельно выделяют поведенческий вариант лобно-височной деменции, который может сопровождаться импульсивностью, потерей сдержанности и снижением способности сопереживать другим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп признался, что испытывает очень серьезные проблемы со здоровьем.