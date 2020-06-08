В толпу протестующих в США въехал автомобиль (ВИДЕО)

Автомобиль на скорости въехал в толпу митингующих в американском городе Сиэтл. Об этом пишет издание The Seattle Times. Выскочив из машины, водитель начал расстреливать людей, пришедших на акцию протеста. По меньшей мере, один из протестующих оказался в больнице.

Произошло все в воскресенье вечером по местному времени. Сотни людей вышли на антирасистский протест. Акция была мирной и никаких столкновений не намечалось. В какой-то момент в толпу протестующих влетел легковой автомобиль. Люди успели отскочить в сторону. Но вдруг водитель вышел из машины и начал без разбору стрелять по митингующим. Он ранил, как минимум, одного человека. Протестующий сейчас в больнице и его состояние медики оценивают как стабильное.

Вскоре полиция схватила нападавшего. Сейчас выясняют, почему он решил атаковать демонстрантов.





Напомним, что протесты охватили США после того, как во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его схватили по подозрению в использовании фальшивых денег. Один из полицейских применил удушающий прием, однако не рассчитал силы. Флойд вскоре умер в карете скорой помощи. К слову, сегодня должно состояться первое судебное заседание над полицейским. Ему грозит до 50 лет за решеткой.

Происшествие спровоцировало в США волну антиполицейских и антирасистских протестов. Сначала акции были мирными. Но затем некоторые из них обернулись погромами, столкновениями с полицией и мародерством. Особенно страдают некоторые районы Нью-Йорка.

Накануне же масштабный митинг протестующие собрали около Белого дома в Вашингтоне. Чтобы обеспечить порядок, на улицы столицы пришлось выводить армию.

Также протестующих в США поддержали и в других странах. Например в Лондоне на антирасистском митинге заметили мировую знаменитость.

Фото: The Seattle Times

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