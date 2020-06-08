kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.06.2020

BTC/USD

9742.71

ETH/USD

244.45

LTC/USD

46.78

НБУ 08.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В толпу протестующих в США въехал автомобиль (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В толпу протестующих в США въехал автомобиль (ВИДЕО)

В Сиэтле водитель на скорости въехал в толпу, а затем открыл огонь по протестующим

сегодня, 09:35
Автор:

Виолетта Комаровская
В толпу протестующих в США въехал автомобиль (ВИДЕО)

Автомобиль на скорости въехал в толпу митингующих в американском городе Сиэтл. Об этом пишет издание The Seattle Times. Выскочив из машины, водитель начал расстреливать людей, пришедших на акцию протеста. По меньшей мере, один из протестующих оказался в больнице. 

Произошло все в воскресенье вечером по местному времени. Сотни людей вышли на антирасистский протест. Акция была мирной и никаких столкновений не намечалось. В какой-то момент в толпу протестующих влетел легковой автомобиль. Люди успели отскочить в сторону. Но вдруг водитель вышел из машины и начал без разбору стрелять по митингующим. Он ранил, как минимум, одного человека. Протестующий сейчас в больнице и его состояние медики оценивают как стабильное. 

Вскоре полиция схватила нападавшего. Сейчас выясняют, почему он решил атаковать демонстрантов. 


Напомним, что протесты охватили США после того, как во время задержания погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его схватили по подозрению в использовании фальшивых денег. Один из полицейских применил удушающий прием, однако не рассчитал силы. Флойд вскоре умер в карете скорой помощи. К слову, сегодня должно состояться первое судебное заседание над полицейским. Ему грозит до 50 лет за решеткой. 

Происшествие спровоцировало в США волну антиполицейских и антирасистских протестов. Сначала акции были мирными. Но затем некоторые из них обернулись погромами, столкновениями с полицией и мародерством. Особенно страдают некоторые районы Нью-Йорка. 

Накануне же масштабный митинг протестующие собрали около Белого дома в Вашингтоне. Чтобы обеспечить порядок, на улицы столицы пришлось выводить армию. 

Также протестующих в США поддержали и в других странах. Например в Лондоне на антирасистском митинге заметили мировую знаменитость

Фото: The Seattle Times


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.seattletimes.com/seattle-news/seattle-area-protests-live-updates-for-sunday-june-7/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!