Вашингтон поставил Киев перед жестким выбором: что потребовали Трамп и его переговорщики

Вашингтон считает, что уже оказывает Украине достаточную поддержку, и не намерен предоставлять дополнительные уступки в обмен на прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

По данным издания, во время встречи в элитном гольф-клубе Shell Bay американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер передали украинским и европейским представителям просьбу президента Дональда Трампа остановить атаки на российские НПЗ. Одновременно США неожиданно объявили о приостановке санкций на российское дизельное топливо.

Один из украинских участников переговоров спросил, что Киев получит взамен отказа от ударов. По словам трех собеседников издания, американская сторона ответила, что Вашингтон и без того многое делает для Украины. В качестве аргумента представители США напомнили о разведывательной поддержке, критически важной для украинской армии.

Некоторые участники встречи восприняли это упоминание как скрытый сигнал о возможном пересмотре помощи. Американский представитель, говоривший на условиях анонимности, отверг утверждения о том, что Вашингтон угрожал прекратить передачу разведданных. При этом он признал, что Трамп настолько разозлился на Украину, что предсказать его дальнейшие действия сложно.

Переговоры продолжались около шести часов. Киев и европейские партнеры представили обновленные предложения по завершению войны, обсуждая возможное вступление Украины в Евросоюз, территориальные вопросы и условия будущего мирного соглашения.

Однако разногласия вокруг ударов по российской нефтяной инфраструктуре обострили отношения между Вашингтоном и Киевом. Как отмечает NYT, нынешний конфликт стал одним из наиболее серьезных со времени прошлогодней ссоры в Овальном кабинете.

На этом фоне поездка Уиткоффа и Кушнера в Россию была отложена. По информации собеседников издания, спецпосланники должны дождаться, пока Владимир Зеленский наладит отношения с Трампом. Теперь под вопросом оказались не только дальнейшие переговоры, но и предсказуемость американской поддержки Украины.

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