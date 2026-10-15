Вашингтон поставил Киеву ультиматум: к чему приведут новые удары по российской энергетике

США предупредили украинских дипломатов в Вашингтоне о возможной остановке обмена разведданными, если Украина продолжит наносить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США. Фото: из открытых источников

По информации издания, предупреждения со стороны американской разведки носили масштабный характер. Один из собеседников газеты подчеркнул, что сигналы получили представители украинской стороны из разных кругов.

"Предупреждения были настолько массовыми, что звонили всем, чья фамилия звучит по-украински", — заявил источник.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские генералы получали угрозы со стороны администрации Дональда Трампа относительно прекращения обмена разведывательной информацией. При этом сам американский президент заверил, что Вашингтон не намерен сворачивать сотрудничество.

"Мы помогаем им и делимся информацией. Мы хотим, чтобы война закончилась", — заявил Трамп.

Ситуация вызывает особую обеспокоенность на фоне российских атак. В ночь со вторника на среду российские баллистические ракеты ударили по Киеву. По имеющимся сообщениям, украинские системы противовоздушной обороны не получили предварительного предупреждения об атаке.

Возможное прекращение обмена разведданными способно осложнить обнаружение угроз и подготовку к отражению ракетных ударов. При этом публичные заявления Трампа пока не дают однозначного ответа на вопрос, существуют ли конкретные ограничения и при каких условиях они могут вступить в силу.

Таким образом, Киев оказался перед потенциально серьезным вызовом: дальнейшие действия против российской энергетической инфраструктуры могут стать предметом давления со стороны ключевого партнера. Однако окончательное решение Вашингтона относительно обмена разведданными официально не подтверждено.

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