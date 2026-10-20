logo

BTC/USD

83194

ETH/USD

2470.49

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Вэнс произвел контрольный выстрел в спину Украине: эксперт насторожил заявлением об опасной цели США
commentss НОВОСТИ Все новости

Вэнс произвел контрольный выстрел в спину Украине: эксперт насторожил заявлением об опасной цели США

Политолог объяснил юридический статус отношений Киева и Вашингтона и обратил внимание на противоречия в военной поддержке

20 октября 2026, 17:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Политолог Владимир Фесенко оценил заявление вице-президента США Джей Ди Венса о характере отношений между Вашингтоном и Киевом. Американское чиновник назвал Украину партнером, но не союзником Соединенных Штатов. По мнению эксперта, юридически такая характеристика отвечает реальному статусу двусторонних отношений, однако нынешняя политика Белого дома вызывает все больше вопросов.

Вэнс произвел контрольный выстрел в спину Украине: эксперт насторожил заявлением об опасной цели США

Фото: из открытых источников

Вэнс объяснил свою позицию отсутствием официального союзнического договора между двумя странами. Он также высказался против вступления Украины в НАТО, в то же время отметив уважение украинского государства и его граждан. Вице-президент признал, что Киев и Вашингтон могут иметь разные взгляды на отдельные вопросы.

Фесенко напомнил, что во время полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты предоставили Украине большую военную и другую помощь. Однако это не означало, что страны стали формальными военными союзниками.

"В юридическом смысле, действительно, мы не являемся союзниками", — подчеркнул политолог.

В то же время, по оценке Фесенко, нынешнее состояние сотрудничества между Киевом и Вашингтоном выходит за рамки сугубо юридического вопроса. Эксперт обратил внимание на проблемы, связанные со снабжением вооружения, получением спутниковых данных и работой системы Starlink. Украинская сторона сообщала о трудностях в этих областях, в то время как США отрицали часть утверждений об ограничении помощи.  

Комментируя ситуацию, политолог отметил: "Это не партнерская позиция со стороны США". Так он охарактеризовал действия, которые, по его оценке, затрудняют доступ Украины к критически важным для обороны ресурсам.  

Портал "Комментарии" уже писал , что политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что администрация президента США Дональда Трампа может усиливать давление на Украину, пытаясь ускорить заключение мирных договоренностей. По его мнению, заявления американского руководства и дискуссии вокруг военной помощи свидетельствуют о том, что Киев может столкнуться с непростым выбором.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4-1yu86CgFY
Теги:

Новости

Все новости