Вэнс произвел контрольный выстрел в спину Украине: эксперт насторожил заявлением об опасной цели США



















Политолог Владимир Фесенко оценил заявление вице-президента США Джей Ди Венса о характере отношений между Вашингтоном и Киевом. Американское чиновник назвал Украину партнером, но не союзником Соединенных Штатов. По мнению эксперта, юридически такая характеристика отвечает реальному статусу двусторонних отношений, однако нынешняя политика Белого дома вызывает все больше вопросов.

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Вэнс объяснил свою позицию отсутствием официального союзнического договора между двумя странами. Он также высказался против вступления Украины в НАТО, в то же время отметив уважение украинского государства и его граждан. Вице-президент признал, что Киев и Вашингтон могут иметь разные взгляды на отдельные вопросы.

Фесенко напомнил, что во время полномасштабного вторжения России Соединенные Штаты предоставили Украине большую военную и другую помощь. Однако это не означало, что страны стали формальными военными союзниками.

"В юридическом смысле, действительно, мы не являемся союзниками", — подчеркнул политолог.

В то же время, по оценке Фесенко, нынешнее состояние сотрудничества между Киевом и Вашингтоном выходит за рамки сугубо юридического вопроса. Эксперт обратил внимание на проблемы, связанные со снабжением вооружения, получением спутниковых данных и работой системы Starlink. Украинская сторона сообщала о трудностях в этих областях, в то время как США отрицали часть утверждений об ограничении помощи.

Комментируя ситуацию, политолог отметил: "Это не партнерская позиция со стороны США". Так он охарактеризовал действия, которые, по его оценке, затрудняют доступ Украины к критически важным для обороны ресурсам.

Портал "Комментарии" уже писал , что политтехнолог и соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что администрация президента США Дональда Трампа может усиливать давление на Украину, пытаясь ускорить заключение мирных договоренностей. По его мнению, заявления американского руководства и дискуссии вокруг военной помощи свидетельствуют о том, что Киев может столкнуться с непростым выбором.