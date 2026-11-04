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"Вернем Палату в 2028 году": спикер Джонсон сделал громкое заявление о фиаско партии Трампа

Спикер Палаты представителей разочарован результатами голосования, но обещает вернуть большинство республиканцам на следующих выборах

4 ноября 2026, 08:20
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Клименко Елена

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон признал неутешительные результаты промежуточных выборов в Конгресс, ставших серьезным ударом для Республиканской партии и президента Дональда Трампа. Политик не скрывал разочарования, однако уже пообещал соратникам вернуть контроль над нижней палатой Конгресса в 2028 году. Об этом сообщает CNN.

"Вернем Палату в 2028 году": спикер Джонсон сделал громкое заявление о фиаско партии Трампа

Фото: из открытых источников

Выступая перед поклонниками в Шривпорте, штат Луизиана, Джонсон поблагодарил президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса за совместную работу в течение последних двух лет. Он подчеркнул, что гордится достижениями администрации, несмотря на неудачный для республиканцев результат голосования.

В то же время спикер признал, что итоги выборов стали для него личным разочарованием. Однако Джонсон заверил, что партия не собирается отказываться от своих политических целей и рассчитывает на реванш.

"Наша работа еще далеко не завершена. Результат выборов ничуть этого не меняет. Я тоже разочарован. Наступит 2028 год, мы вернем себе Палату и завершим эту работу", — заявил он.

Джонсон также объяснил неудачу республиканцев исторической тенденцией, традиционно играющей против партии действующего президента во время промежуточных выборов. По его словам, удержать большинство в Палате представителей в такой ситуации очень сложно.  

"Лишь дважды за 90 лет действующий президент приобретал или удерживал места для своей партии в этом первом двухлетнем цикле", — отметил спикер.

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