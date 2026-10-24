logo

BTC/USD

80688

ETH/USD

2375.48

USD/UAH

45.2

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Война в Украине давно бы уже закончилась: Рубио назвал главный камень преткновения
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине давно бы уже закончилась: Рубио назвал главный камень преткновения

Госсекретарь США заявил, что территориальный спор остается центральным препятствием для завершения войны

24 октября 2026, 09:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в основе российско-украинской войны лежит спор вокруг Донбасса. Выступая на пресс-конференции, он подчеркнул, что Россия стремится установить контроль над регионом, однако не может добиться этой цели военным путем, а Украина не готова отказаться от своей территории.

Война в Украине давно бы уже закончилась: Рубио назвал главный камень преткновения

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Рубио описал Донбасс как ключевую точку противостояния, вокруг которой сосредоточены основные разногласия сторон. По его оценке, речь идет примерно об 11% территории Украины.

Американский топ-дипломат отметил, что позиция Киева объясняется не только вопросом территориальной целостности, но и соображениями долгосрочной безопасности. Отказ от региона, по его словам, затрагивает суверенитет Украины и ее возможности защищаться в будущем.

Рубио считает, что добиться завершения войны исключительно военными средствами не удастся. По его мнению, выход необходимо искать за столом переговоров, где обе стороны должны будут рассмотреть взаимные уступки и возможные условия соглашения.

При этом глава Госдепартамента признал, что сам факт начала переговоров еще не гарантирует успеха. Однако без прямого диалога между участниками конфликта перспективы урегулирования, по его оценке, практически отсутствуют.

Вашингтон, заявил Рубио, готов содействовать переговорному процессу и выступать посредником между Москвой и Киевом. Американская сторона продолжает добиваться условий, при которых стороны смогут прийти к договоренности, несмотря на существенные противоречия.

Заявление госсекретаря подчеркивает, насколько сложным остается территориальный вопрос в попытках завершить войну. Для Украины контроль над Донбассом связан с защитой суверенитета и будущей безопасностью, тогда как Россия продолжает добиваться территориальных уступок.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп готовит удар по Украине и России: президент США предложил новый способ остановить войну.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости