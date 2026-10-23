Президент США Дональд Трамп попал в громкий медийный скандал, публично обозвав представительницу прессы. Политик жестко отреагировал на неудобный вопрос корреспондентки телеканала CNN, пытавшейся выяснить кулуарные детали его договоренностей с Кремлем по возвращению американского гражданина.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Журналистка поинтересовалась, действительно ли Вашингтон согласился отменить или ослабить экономические ограничения против РФ в обмен на освобождение задержанного заложника. Республиканец мгновенно перешел на личные выпады вместо конструктивного ответа.

"Вы тупая, — резко отрезал Трамп, демонстрируя свое раздражение прямо во время общения с прессой. — У вас низкий уровень интеллекта и вы работаете на CNN".

Примечательно, что причиной столь острого вопроса медийщиков стали собственные заявления главы Белого дома. Накануне Дональд Трамп сам откровенно объявил, что решил временно приостановить действие некоторых санкций против Российской Федерации, чтобы успешно финализировать процесс возвращения американца домой.

Речь идет об освобождении Стивена Хаббарда — американского преподавателя английского языка. Российские военные незаконно схватили мужчину еще в 2022 году, когда совершали оккупацию города Изюм в Харьковской области. Позавчера после длительного пребывания под стражей в РФ Владимир Путин отпустил американца, что и стало следствием принятия резонансного "дизельного соглашения" и соответствующих лицензионных послаблений со стороны США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп снова заговорил о возможности баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Во время митинга он заявил, что считает, что имеет право снова участвовать в президентской гонке, поскольку, по его утверждению, выборы 2020 года были сфальсифицированы. Об этом сообщает CNN.