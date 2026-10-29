Вы удивитесь, какой была Статуя Свободы изначально: её цвет изменился до неузнаваемости

Статуя Свободы в Нью-Йорке сегодня известна своим зелёным цветом, но так было не всегда. Когда монумент торжественно открыли в 1886 году, он выглядел совершенно иначе. Изменения произошли естественным путём, а необычный оттенок в итоге стал одной из самых узнаваемых особенностей достопримечательности.

Статуя Свободы в Нью-Йорке, известная своим зеленым цветом. Фото: Pixabay / kmsandler

Как выглядела Статуя Свободы изначально

Французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди задумал монумент в 1865 году, чтобы отметить столетие принятия Декларации независимости США и подчеркнуть дружественные отношения между Францией и Америкой. В создании конструкции также участвовал инженер Александр Гюстав Эйфель, известный благодаря Эйфелевой башне.

Монумент завершили в 1884 году, а в июне 1885-го его части доставили в Нью-Йорк. Конструкцию, состоявшую из 350 элементов, перевозили в 200 ящиках. Внешнюю поверхность покрывали сотни медных листов.

Во время открытия 28 октября 1886 года статуя имела красновато-коричневый цвет, характерный для меди. Тогда её называли "Свобода, озаряющая мир". Скульптор предполагал, что оттенок со временем изменится, хотя ожидал увидеть более тёмный красный цвет.

Почему монумент стал зелёным

В начале XX века медная поверхность начала заметно окисляться. Сначала статуя темнела, а затем на её поверхности образовался зеленоватый слой. В 1906 году Конгресс США даже выделил 62 тысячи долларов на покраску монумента, чтобы вернуть ему первоначальный медный оттенок.

Однако эта идея вызвала споры. Многие считали перекрашивание неуместным, а для сохранения первоначального цвета процедуру пришлось бы регулярно повторять примерно каждые 25 лет. Это потребовало бы значительных расходов, поэтому от замысла отказались.

В 1910 году Статуя Свободы имела смешанную окраску: часть поверхности оставалась медной, а часть уже стала зеленовато-голубой. В течение следующего десятилетия монумент приобрёл зелёный цвет. К 1920-м годам он уже выглядел почти так, как мы привыкли видеть его сегодня.

Зелёный слой не только изменил внешний вид достопримечательности, но и выполняет защитную функцию. Он помогает предохранять медь от дальнейшего разрушения под воздействием окружающей среды. Таким образом, естественное изменение цвета оказалось не недостатком, а важной особенностью долговечности монумента.

Со временем зелёный силуэт Статуи Свободы стал символом свободы и надежды для иммигрантов, прибывавших в США. Сегодня трудно представить эту достопримечательность другой, хотя изначально она выглядела совершенно иначе.

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