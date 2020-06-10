Выборы в США: ловушка для Трампа

Согласно информации нескольких американских агентств по подсчету рейтинга кандидатов на пост президента США, действующего главу Белого дома, республиканца Дональда Трампа готовы поддержать 38% избирателей. Главный конкурент – бывший вице-президент, демократ Джо Байден, опережает соперника на 14%. Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитают видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей предпочтение также отдается Байдену: 91% против 4% за Трампа.

Оценивая перспективы президентских выборов в США, необходимо учитывать несколько важных факторов, уверен эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Николай Замикула.

"Во-первых – специфику американской избирательной системы, когда кандидату для победы вовсе не обязательно набирать большинство голосов, – поясняет эксперт. – Во-вторых – вопросы, которые сегодня волнуют американское общество. Очевидно, что именно внутренняя повестка дня (эпидемия короновируса и ее влияние на экономику, а также массовые протесты, вызванные инцидентом с гибелью Дж. Флойда) сегодня является для избирателя основной – оттеняя любые внешнеполитические маневры и проблемы. В-третьих – раскол, который имеется в американском обществе (когда часть электората резко настроена против действующего президента, а среди сторонников демократической партии популяризуются более радикальные идеи, чем может предложить условно умеренный Байден). В-четвертых – специфику личности самого Трампа и политической платформы, которая позволила ему четыре года назад занять Белый Дом".

"Трамп сознательно раскалывает общество"

Несомненно, действующему президенту США необходимо что-то делать, чтобы преодолеть негативную тенденцию снижения собственного рейтинга, которая продолжается в последние месяцы, считает Николай Замикула.

"Вероятно, его стратегия будет направлена на как можно более широкую мобилизацию собственного традиционного электората, подкрепленную попытками привлечь на свою сторону "неопределившихся" из "колеблющихся штатов". Трамп понимает, что абсолютную народную любовь ему не получить, что миллионы людей придерживаются совершенно иных взглядов на направление развития государства, – поясняет эксперт. – Ему совершенно нет смысла пытаться переубедить "невертрамперов", предпринимать попытки завоевать их доверие. Его резкая реакция на протесты в США – которую осуждают за отсутствие посыла к консолидации нации – показывает, что он сделал выбор в пользу продолжения своей традиционной консервативной реакционной риторики, понятной тому избирателю, который привел его к власти в 2016 году".

По мнению представителя НИСИ, Трамп сознательно идет на конфликт, на разделение общества – рассчитывая, что в конце концов окажется с выигрышной стороны.

"С этой целью он может постараться представить протесты в качестве угрозы стабильности государства – а себя презентовать как политика, готового защищать ценности верховенства законности и частную собственность (пострадавшие от мародеров и радикалов, которые, к сожалению, перетягивают на себя центр внимания от мирных протестующих). Таким образом, можно попытаться убедить умеренного избирателя в том, что страна находится в глубоком кризисе, а Трамп – тот сильный лидер, который поможет его преодолеть, – поясняет Николай Замикула. – Однако тут есть нюанс – такую стратегию проще использовать претенденту на пост президента, а не действующему главе государства (например – так действовал Никсон в 1968 году). Сейчас же у избирателя вполне может возникнуть вопрос – если страна в кризисе, то не стоит ли спросить за него с человека, который управлял государством в последние годы? Это играет уже не на руку Трампу".

"Внешняя политика вторична для Трампа"

С точки зрения внешнеполитических решений вряд ли стоит ожидать, что Трамп попытается сделать нечто радикальное для увеличения своего рейтинга, считает эксперт.

"Как уже было сказано, Соединенные Штаты будоражат внутренние проблемы, которые требуют внимания, – отмечает Николай Замикула. – С другой стороны, сторонники Трампа традиционно были изоляционистски настроены – так что внешняя активизация вряд ли прибавит ему голосов с этого направления. Логично предположить, что будет продолжена агрессивная риторика относительно КНР и Ирана – как подтверждение реализованного ранее курса. Возможно, со стороны Трампа прозвучит новая критика в сторону Европы, где многие недовольны его реакцией на американские протесты".

Но в целом, подчеркивает эксперт, внешнеполитическая повестка дня останется второстепенным фактором в стратегии Трампа, сориентированной на лозунг "America First".

Политолог-международник Денис Пилаш отмечает: "Подстегнутый пандемией, унесший жизни более 110 тысяч американцев, экономический кризис лишил рабочих мест более 40 миллионов их соотечественников, а Дональда Трампа – его главного козыря: апелляций к росту экономики и низкой безработице. Последняя в апреле стала высочайшей со времен "Великой депрессии", и хотя показатели за май более оптимистичны, до сих пор сохраняются прогнозы о возможном росте ее до уровня в 20-25%".

При этом, подчеркивает эксперт, если среди белого население уровень безработицы показал снижение, то среди темнокожих продолжает расти.

"Весьма примечательная тенденция, вписывающаяся в углубление расово-социальных барьеров и растущую поляризацию – при президентстве Трампа отчетливо проявившуюся, продолжает политолог-международник. – Собственно, тот факт, что президент не сплачивает, а разобщает граждан США, одновременно еще больше отчуждает от него широкие слои населения, но укрепляет его поддержку среди сторонников Республиканской партии".

По словам Дениса Пилаша, соответствующий арсенал приемов, используемых Трампом для поднятия рейтинга, хорошо известен.

"Он обычно предусматривает нагнетание как внешне-, так и внутриполитической напряженности, – поясняет эксперт. – В первом случае это, например, резкие авантюры на международной арене, националистическая мобилизация в контексте торговой войны с Китаем или жесткие действия по отношению к таким странам, как Иран или Венесуэла. Во втором – попытки поддерживать свой образ "антисистемного" политика и нападки на разнообразные категорий населения. Это же происходит и с катастрофическими ответами Трампа на вызовы текущего момента".

"Трампу нужны голоса белых"

Так, отмечает Денис Пилаш, первое в мире место США по количеству зараженных и погибших от COVID-19 в очередной раз вскрыло изъяны американской модели приватизированной медицины, попыткам реформировать которую в сторону большей доступности противостоят республиканцы и сам Трамп.

"Реакция президента на стремительное распространение инфекции была противоречивой и непоследовательной. А убийство Джорджа Флойда полицейским вызвало очередной виток протестов движения Black Lives Matter, для которого президент Трамп является олицетворением сопряженных проблем расового неравноправия и полицейского насилия, – говорит эксперт. – Поэтому глава Белого дома занимается активным поиском "внутренних врагов": так, риторика президента о "подрывных анархистах" заставляет вспомнить 20-й год, но не XXI, а XX века, чему соответствует и объявление движения "антифа" чуть ли не главными виновниками беспорядков и "террористической организацией" (на деле "антифа" - это никакая не организация, а зонтичный термин для децентрализованных уличных движений антифашистов разного толка: от леволибералов до анархо-коммунистов)".

По словам политолога, для победы на грядущих президентских выборах Дональду Трампу, оказавшемуся в меньшинстве по растущему числу вопросов, необходимо как можно больше голосов представителей его ядерного электората – белых республиканских избирателей.

"И чтобы, по возможности, оплошности его основного конкурента Джо Байдена и истеблишмента Демократической партии в целом побудили значительную часть электората демократов и колеблющихся избирателей воздержаться от голосования", – резюмирует Денис Пилаш.

"Пандемия сыграла в минус для действующего президента"

По мнению политтехнолога Александра Кондратенко, скорее всего, на предстоящих в ноябре выборах действующего президента США ждет поражение.

"И вопрос даже не в том, что рейтинги республиканца Дональда Трампа падают, а главный конкурент демократ Джо Байден набирает политические баллы. Для американского избирателя важным ориентиром в своем выборе остаются успехи или же провалы именно действующего президента, – поясняет Александр Кондратенко. – А, в конечном счете, серьезных успехов на посту главы Белого дома Трамп так и не показал. Разумеется, чем ближе к выборам, тем больше ему начнут вспоминать все его "успехи" как на внешней, так и на внутреннеполитической арене. Президент загнал себя в политическую яму, и, похоже, выбраться из нее с каждым днем у него все меньше шансов".

В то же время, отмечает политтехнолог, есть инструменты, которые, возможно, используют, чтобы сыграть на руку Трампу.

"Из-за вспышки коронавируса в США (сейчас там около 2 млн инфицированных и примерно 112 тысяч умерших) многие заговорили о возможном переносе даты голосования, – говорит Александр Кондратенко. – Согласно Конституции США, перенести дату голосования может только Конгресс. Но в день голосования губернаторы-республиканцы могут, к примеру, объявить жесткий карантин из-за очередной вспышки covid-19 именно в тех округах, где поддерживают демократа Байдена. Зато на участках в поддержку действующего президента ограничений на выход из дома не будет – и голосующие за республиканцев спокойно смогут прийти на избирательные участки".

При этом эксперт подчеркивает, что пандемия коронавируса сыграла для рейтинга Трампа больше в минус. И если вдруг выборы всё же будут перенесены, на результаты это особо не повлияет.

"Фальсификации никто не отменял"

"В борьбе за власть любые методы хороши, и фальсификацию на выборах с бюллетенями никто не отменял, – продолжает политтехнолог. – Учитывая, что в условиях эпидемии 35 штатов США уже разрешили своим жителям получать бюллетени для заочного голосования, а в пяти штатах полностью введена система голосования только по почте, исход выборов будет зависеть именно от того, как почтовая служба "правильно" сработает. И сколько бы Трамп ни заявлял, что удаленное голосование увеличивает риск мошенничества и манипуляций при подсчете голосов, именно для действующего президента, имеющего определенный ресурс, использовать данный инструмент было бы выгодным".

Еще один немаловажный момент, который может изменить ход событий, – это то, что в президентскую гонку могут вмешаться неожиданные обстоятельства. К примеру, новые политические скандалы, связанные, в том числе, с Украиной, отмечает Александр Кондратенко.

"В преддверии президентских выборов США сталкиваются с серьезными внутренними вызовами — масштабные беспорядки захлестнули крупные города, количество выявленных случаев коронавируса уже около 2 млн человек, а экономика государства уходит в рецессию из-за пандемии. В подобных условиях народ США не простит неспособность Трампа правильно действовать в кризисных ситуациях – и будет возлагать надежды на нового лидера", – предполагает политтехнолог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!