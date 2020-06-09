"Выборы в США": рейтинг Трампа заметно уступает Байдену

Согласно информации нескольких американских агентств по подсчету рейтинга существующих кандидатов на пост президента США осенью 2020 года, рейтинг действующего главы Белого Дома составляет всего 38%. Об этом сообщает агентство CNN.

Отмечается, что такой низкий рейтинг был у Трампа на момент производства, возбужденному в рамках импичмента. Сейчас такие цифры недоверия действующему президенту объясняются массовыми протестами на фоне расовой политики США, которая дискриминирует жителей Штатов по цвету кожи.

В свою очередь, конкурент Трампа Джо Байден обогнал его на 14%. На сегодня его рейтинг составляет 55% и оставляет позади всех претендентов на высший пост в Белом Доме.

Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитают видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей предпочтение также отдается Байдену: 91% против 4% за Трампа.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком, потому что последний отказался носить маску в качестве защиты от коронавируса.

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