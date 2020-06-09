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"Выборы в США": рейтинг Трампа заметно уступает Байдену

Пресса сообщает. что такой низкий рейтинг у президента США Дональда Трампа был лишь во время открытой процедуры импичмента

сегодня, 16:15
Автор:

Екатерина Белоброва
"Выборы в США": рейтинг Трампа заметно уступает Байдену

Согласно информации нескольких американских агентств по подсчету рейтинга существующих кандидатов на пост президента США осенью 2020 года, рейтинг действующего главы Белого Дома составляет всего 38%. Об этом сообщает агентство CNN.

Отмечается, что такой низкий рейтинг был у Трампа на момент производства, возбужденному в рамках импичмента. Сейчас такие цифры недоверия действующему президенту объясняются массовыми протестами на фоне расовой политики США, которая дискриминирует жителей Штатов по цвету кожи. 

В свою очередь, конкурент Трампа Джо Байден обогнал его на 14%. На сегодня его рейтинг составляет 55% и оставляет позади всех претендентов на высший пост в Белом Доме.

Избиратели дают Байдену больший кредит доверия - 63% считают, что Байден справится с расовыми вопросами лучше, и только 31% предпочитают видеть Трампа за решением этой задачи. Среди темнокожих избирателей предпочтение также отдается Байдену: 91% против 4% за Трампа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком, потому что последний отказался носить маску в качестве защиты от коронавируса.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/08/politics/cnn-poll-trump-biden-chaotic-week/index.html?utm_medium=social&utm_content=2020-06-09T03%3A18%3A25&utm_term=link&utm_source=twCNN
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