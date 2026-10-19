Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Советник президента США Алекс Брусевиц обнародовал в социальной сети Х (бывший Twitter) резкое заявление в адрес украинского лидера, поддержав последние критические высказывания Дональда Трампа. По убеждению представителя Белого дома, нынешняя власть в Киеве якобы не стремится к реальному прекращению боевых действий. Американский чиновник связал такую позицию с финансовыми интересами людей из Офиса Президента Украины, в то же время призвав украинское общество к перезагрузке властной вертикали.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Американский советник выразил убеждение, что длительное противостояние с Российской Федерацией является финансово выгодным для определенных цветовых групп в столице Украины.
Брусевиц подытожил свое сообщение призывом к радикальным политическим изменениям внутри страны, назвав действующие подходы официального Киева неприемлемыми для американской стороны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике Владимира Зеленского после заявлений украинского президента о возможных ограничениях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield. Американский чиновник назвал такие обвинения "крайне безответственными" и заявил, что администрация Дональда Трампа категорически отрицает причастность к подобным действиям.