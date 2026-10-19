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«Зарабатывают больше, чем когда-либо»: советник Трампа обвинил окружение Зеленского в затягивании войны

Новая волна критики из Вашингтона: Алекс Брусевиц поддержал заявления Трампа о позиции Киева

19 октября 2026, 11:22
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Недилько Ксения

Советник президента США Алекс Брусевиц обнародовал в социальной сети Х (бывший Twitter) резкое заявление в адрес украинского лидера, поддержав последние критические высказывания Дональда Трампа. По убеждению представителя Белого дома, нынешняя власть в Киеве якобы не стремится к реальному прекращению боевых действий. Американский чиновник связал такую позицию с финансовыми интересами людей из Офиса Президента Украины, в то же время призвав украинское общество к перезагрузке властной вертикали.

«Зарабатывают больше, чем когда-либо»: советник Трампа обвинил окружение Зеленского в затягивании войны

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Президент Трамп прав, — подчеркнул Алекс Брусевиц, солидаризуясь с риторикой главы американского государства по поводу нежелания Киева идти на мирные компромиссы. — Зеленский не проявляет искренний интерес к прекращению этой войны".

Американский советник выразил убеждение, что длительное противостояние с Российской Федерацией является финансово выгодным для определенных цветовых групп в столице Украины.

«Зарабатывают больше, чем когда-либо»: советник Трампа обвинил окружение Зеленского в затягивании войны - фото 2

"Вероятно, потому, что представители его ближайшего окружения, судя по всему, зарабатывают на этом больше, чем когда-либо, — утверждает чиновник Белого дома, акцентируя внимание на глубоком диссонансе между состоянием элит и условиями жизни остальных граждан во время боевых действий, — в то время как простые украинцы продолжают испытывать колоссальные страдания".

Брусевиц подытожил свое сообщение призывом к радикальным политическим изменениям внутри страны, назвав действующие подходы официального Киева неприемлемыми для американской стороны.

"Позорное поведение, — резюмировал советник президента США, давая понять, что Вашингтон будет настаивать на трансформациях. — Украине пора избрать новое руководство".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике Владимира Зеленского после заявлений украинского президента о возможных ограничениях в работе спутниковых систем Starlink и Starshield. Американский чиновник назвал такие обвинения "крайне безответственными" и заявил, что администрация Дональда Трампа категорически отрицает причастность к подобным действиям.



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