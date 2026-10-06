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Заявление Трампа шокировало американцев: президент назвал возможные удары по городам США незначительной платой в войне

«Это почти закончилось»: Трамп прокомментировал скачок цен на бензин и вероятное уничтожение Сан-Диего

6 октября 2026, 08:11
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Недилько Ксения

Возможные удары по крупнейшим американским мегаполисам и стремительное удорожание горючего являются приемлемыми жертвами ради глобальной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя экономические последствия и угрозы, связанные с текущим вооруженным противостоянием с Ираном. Во время своего публичного выступления американский лидер дал понять, что Тегеран напрасно надеется пересидеть кризис.

Заявление Трампа шокировало американцев: президент назвал возможные удары по городам США незначительной платой в войне

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что иранское руководство часто хвастается своей выносливостью к серьезному давлению.

"В Тегеране заявляют о большом пороге боли, — отметил Трамп, добавив собственную оценку философии противника: — Однако Ирану эта боль нужна".

Президент США отдельно остановился на внутренних проблемах страны, в частности на резком росте стоимости автомобильного топлива, непосредственно связываемого с ближневосточным кризисом. Обсуждая гипотетические катастрофические сценарии военных действий, он неожиданно упомянул о рисках безопасности собственного государства, в частности о возможности разрушения крупных центров Западного побережья. В то же время политик не стал вдаваться в детали о том, как именно противник может атаковать территорию США.

Трамп призвал граждан не считаться с временными трудностями и потенциальными разрушениями, поскольку финал противостояния уже близок.

"Пусть уничтожают Лос-Анджелес, пусть уничтожают Сан-Диего. Это очень малая цена, и все очень скоро закончится, – заверил американский президент аудиторию. – По сути, это уже почти закончилось".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп подписал указ, временно позволяющий использовать окрашенное в красный цвет дизельное топливо на автомобильных дорогах. Речь идет о топливе, традиционно предназначенном для сельхозтехники, строительных машин и других транспортных средств, работающих вне общественных путей.



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