Заявление Трампа шокировало американцев: президент назвал возможные удары по городам США незначительной платой в войне

Возможные удары по крупнейшим американским мегаполисам и стремительное удорожание горючего являются приемлемыми жертвами ради глобальной безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя экономические последствия и угрозы, связанные с текущим вооруженным противостоянием с Ираном. Во время своего публичного выступления американский лидер дал понять, что Тегеран напрасно надеется пересидеть кризис.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что иранское руководство часто хвастается своей выносливостью к серьезному давлению.

"В Тегеране заявляют о большом пороге боли, — отметил Трамп, добавив собственную оценку философии противника: — Однако Ирану эта боль нужна".

Президент США отдельно остановился на внутренних проблемах страны, в частности на резком росте стоимости автомобильного топлива, непосредственно связываемого с ближневосточным кризисом. Обсуждая гипотетические катастрофические сценарии военных действий, он неожиданно упомянул о рисках безопасности собственного государства, в частности о возможности разрушения крупных центров Западного побережья. В то же время политик не стал вдаваться в детали о том, как именно противник может атаковать территорию США.

Трамп призвал граждан не считаться с временными трудностями и потенциальными разрушениями, поскольку финал противостояния уже близок.

"Пусть уничтожают Лос-Анджелес, пусть уничтожают Сан-Диего. Это очень малая цена, и все очень скоро закончится, – заверил американский президент аудиторию. – По сути, это уже почти закончилось".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп подписал указ, временно позволяющий использовать окрашенное в красный цвет дизельное топливо на автомобильных дорогах. Речь идет о топливе, традиционно предназначенном для сельхозтехники, строительных машин и других транспортных средств, работающих вне общественных путей.