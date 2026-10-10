Президент США Дональд Трамп кратко отреагировал на заявление журналиста о том, что Владимир Зеленский якобы назвал его слабым из-за договорённости с Россией по поставкам дизельного топлива. Эпизод произошёл во время общения американского лидера с представителями СМИ.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Один из репортёров обратился к Трампу и сообщил, что президент Украины считает его слабым на фоне решения Вашингтона разрешить операции с российским дизелем. Американский лидер переспросил: "Кто это сказал?"

Когда журналист уточнил, что речь идёт о Зеленском, Трамп ответил: "Хорошо" — и предложил задать следующий вопрос.

Таким образом, президент США не стал публично спорить с украинским коллегой и не дал развёрнутого ответа на прозвучавшее утверждение. Само заявление о том, что Зеленский назвал Трампа слабым, в описанном эпизоде прозвучало именно от журналиста; отдельного подтверждения этой формулировки со стороны украинского президента не приводится.

Вопрос возник на фоне разногласий вокруг энергетической политики Вашингтона. Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным, предусматривающей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Решение вызвало критику со стороны украинских представителей и американских политиков, обеспокоенных возможным ослаблением санкционного давления на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва уже приступает к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС, которое цитирует заявления вице-премьера РФ Александра Новака.