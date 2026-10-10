logo

BTC/USD

82772

ETH/USD

2493.41

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США «Зеленский назвал вас слабым»: Трамп услышал вопрос о президенте Украины и ответил двумя словами
commentss НОВОСТИ Все новости

«Зеленский назвал вас слабым»: Трамп услышал вопрос о президенте Украины и ответил двумя словами

Журналист связал оценку украинского лидера с договорённостью Вашингтона и Москвы о российском дизеле

10 октября 2026, 11:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп кратко отреагировал на заявление журналиста о том, что Владимир Зеленский якобы назвал его слабым из-за договорённости с Россией по поставкам дизельного топлива. Эпизод произошёл во время общения американского лидера с представителями СМИ.

«Зеленский назвал вас слабым»: Трамп услышал вопрос о президенте Украины и ответил двумя словами

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Один из репортёров обратился к Трампу и сообщил, что президент Украины считает его слабым на фоне решения Вашингтона разрешить операции с российским дизелем. Американский лидер переспросил: "Кто это сказал?"

Когда журналист уточнил, что речь идёт о Зеленском, Трамп ответил: "Хорошо" — и предложил задать следующий вопрос.

Таким образом, президент США не стал публично спорить с украинским коллегой и не дал развёрнутого ответа на прозвучавшее утверждение. Само заявление о том, что Зеленский назвал Трампа слабым, в описанном эпизоде прозвучало именно от журналиста; отдельного подтверждения этой формулировки со стороны украинского президента не приводится.

Вопрос возник на фоне разногласий вокруг энергетической политики Вашингтона. Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным, предусматривающей поставки российского дизельного топлива на мировые рынки. Решение вызвало критику со стороны украинских представителей и американских политиков, обеспокоенных возможным ослаблением санкционного давления на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальная Москва уже приступает к досрочному снятию ограничений на экспорт дизельного горючего после договоренностей Путина с Трампом. Дополнительные объемы на рынок США могут поступить уже в октябре. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС, которое цитирует заявления вице-премьера РФ Александра Новака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости