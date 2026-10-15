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Жена уберегла его от ошибки: мужчина выиграл в лотерею 250 тысяч долларов

Житель Северной Каролины годами играл с одинаковой комбинацией чисел и чуть не отказался от нее перед розыгрышем

15 октября 2026, 15:31
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Сергій Кречмаровський

Обычный семейный разговор помог жителю США не отказываться от чисел, в конце концов принесших ему 250 тысяч долларов. Мужчина признался, что перед очередным розыгрышем лотереи задумывался над изменением своей привычной комбинации, но жена убедила его продолжать играть.

Жена уберегла его от ошибки: мужчина выиграл в лотерею 250 тысяч долларов

Лотерейный билет может неожиданно изменить жизнь человека. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Числа, связанные с семьей

Джеймс Мосли из города Хай-Шолс в Северной Каролине рассказал представителям местной лотереи, что годами использовал одни и те же числа. Приблизительно за три недели до розыгрыша он подумал, что пора отказаться от этой привычки. Однако жена посоветовала ему не торопиться с переменами.

Мосли прислушался к ее словам и купил билет со своей привычной комбинацией. Числа были связаны с днями рождения членов его семьи. Билет мужчина купил в магазине в городе Даллас.

Выигрыш оказался в пять раз больше

Во время розыгрыша мужчина угадал пять чисел. Это принесло ему базовый приз в размере 50 тысяч долларов. Однако благодаря множителю 5X выигрыш вырос до 250 тысяч долларов.

Когда Мосли узнал результат, он позвонил жене, чтобы поделиться новостью. Однако она поначалу не поверила мужу и даже попросила его не обманывать ее. Такая реакция стала понятна: получить столь значительный выигрыш благодаря привычным числам было настоящей неожиданностью.

На что победитель потратит деньги

По словам Мосли, часть полученных средств он планирует направить на ремонт и обновление собственного дома. Таким образом, совет жены не менять привычную комбинацию завершился для семьи значительным денежным выигрышем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что женщина выиграла 2 миллиона долларов и сделала вид, что ничего не произошло



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Источник: https://www.upi.com/Odd_News/2026/10/14/lotto-North-Carolina-Education-Lottery-Powerbal-advice/4671791998987/
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