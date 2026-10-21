Зять Трампа снова уговаривал Зеленского: какую просьбу передал от президента США

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер во время переговоров по видеосвязи вновь призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи в Осло.

Джаред Кушнер. Фото: сайт Офиса президента Украины

По информации издания, Кушнер дистанционно присоединился к обсуждению и настойчиво озвучивал требование американского президента. Собеседник Axios отметил, что представитель США был предельно прямолинеен в этом вопросе.

После переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить атаки на российские НПЗ при условии, что Москва предпримет аналогичные шаги. Таким образом, Киев обозначил возможность взаимного ограничения ударов, однако вопрос зависит от позиции российской стороны.

В Вашингтоне, по данным Axios, рассчитывают, что Москва проявит готовность к компромиссу. В качестве одного из факторов издание называет решения администрации Трампа, связанные с ослаблением ограничений на продажу российского дизельного топлива, а также другие шаги, положительно воспринятые в России.

При этом американская сторона заявляет о продвижении в дипломатическом процессе. По словам неназванного чиновника, Украина представила на встрече в Осло новые идеи и предложения, которые участники подробно обсудили.

Источник также сообщил о существенном прогрессе и согласованности позиций США, Украины и европейских партнеров относительно дальнейших шагов.

Однако пока неизвестно, готова ли Москва ответить на предложение Киева взаимным отказом от ударов по нефтяной инфраструктуре. Если стороны не согласуют условия, обсуждаемая инициатива рискует остаться лишь одним из пунктов переговорной повестки.

Главный вопрос теперь заключается в том, приведет ли давление Вашингтона к взаимным ограничениям или требования прекратить атаки будут адресованы преимущественно Украине.

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