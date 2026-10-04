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Фото крокодила виявилося фейком: чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення через ШІ

Зображення, створене штучним інтелектом, змусило сінгапурські служби шукати небезпечну рептилію у водосховищі

4 жовтня 2026, 17:35
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Сергій Кречмаровський

Звичайне фото в месенджері змусило владу Сінгапуру розпочати пошуки крокодила в популярному водосховищі. Згодом з’ясувалося, що небезпечної тварини на знімку ніколи не було, а саме зображення створили за допомогою штучного інтелекту.

Фото крокодила виявилося фейком: чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення через ШІ

Крокодил у воді. Ілюстративне фото: Abibniosky / Pixabay

Як фейкове фото спричинило пошуки

20 серпня 30-річний чоловік надіслав колезі зображення, на якому нібито був помічений крокодил у водосховищі Пандан. Інформація дійшла до Національного агентства водних ресурсів PUB, яке вирішило перевірити повідомлення.

До пошуків долучилися PUB та Національне агентство парків Сінгапуру. Фахівці почали перевіряти територію водосховища, а Сінгапурській асоціації веслування та Сінгапурській федерації каное рекомендували тимчасово призупинити заняття на водоймі.

У результаті водні активності на цьому об’єкті довелося зупинити на два дні. Згодом стало зрозуміло, що крокодила насправді не було, а фотографія була створена штучним інтелектом.

Чому чоловікові загрожує до 10 років

Після перевірки поліція розпочала розслідування. За даними слідства, чоловік видалив зображення та історію дій у застосунку Gemini зі свого телефона. Це стало підставою для другого обвинувачення — у перешкоджанні здійсненню правосуддя.

Чоловікові висунули два обвинувачення: у поширенні неправдивого повідомлення та перешкоджанні здійсненню правосуддя. Перше передбачає до трьох років ув’язнення, штраф до 10 тисяч сінгапурських доларів або обидва покарання. За другим обвинуваченням може загрожувати до семи років ув’язнення.

Таким чином, максимальні строки покарання за двома статтями разом можуть сягати 10 років. Водночас справа не пов’язана з окремим законом, який спеціально регулює використання ШІ. Йдеться про застосування чинного законодавства після того, як фейкове зображення спричинило реальні дії державних служб.

Сам чоловік повідомив суду про намір визнати свою провину. Наступне судове засідання призначене на 10 листопада.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що мільйони фанатів захотіли сову, як у Гаррі Поттера: чим закінчилася ця мода



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Джерело: https://www.popsci.com/technology/ai-crocodile-jail-singapore/
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