Гігантський сом під Японією: істота, яку століттями звинувачували в руйнівних землетрусах

Японія розташована в Тихоокеанському вогняному кільці — зоні високої сейсмічної активності. Люди пояснювали землетруси міфами. Спочатку винуватцями вважали драконів і змій, а з XVII століття — гігантського сома на ім'я Намадзу.

Японська гравюра із зображенням гігантського сома Намадзу, якого вважали причиною землетрусів. Фото: Wikimedia Commons

Сом, який трусив землю

За переказами, Намадзу жив у підземних річках і морях. Коли він терся об каміння або бив хвостом, земля починала здригатися. Стримувати рибу мав бог грому Такемікадзуті: він притискав її голову величезним каменем канаме-ісі. Інші перекази згадують меч бога.

Верхівку каменя, за легендою, можна побачити біля святилища Касіма-Дзінгу в регіоні Канто. Коли ж бог відволікався або вирушав на щорічні збори божеств, Намадзу міг поворухнутися — і спричинити землетрус.

Чому саме сом став символом катастроф

Зображення символічних сомів у Японії відомі з XV століття. Імовірно, легенда виникла через спостереження рибалок, які помічали незвичну поведінку цих риб перед підземними поштовхами. Образ Намадзу зберігся в символіці японської системи раннього попередження про землетруси.

Особливо популярним міф став після землетрусу 1855 року в Едо — нинішньому Токіо. Катастрофа забрала, за оцінками, до 10 тисяч життів, а провину за неї поклали на сома. Художники створили сотні гравюр намадзу-е, де риба руйнувала місто або бог приборкував її.

Не лише руйнівник

Намадзу уособлював і yonaoshi — оновлення світу та виправлення суспільної несправедливості. Землетрус 1855 року сильно вдарив по заможних кварталах і урядовому району, а відбудова дала роботу бідним робітникам. На деяких гравюрах сом навіть розсипав золото серед людей. Так сом став символом страху, удачі й перерозподілу багатства.

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