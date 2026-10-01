Кім Чен Ин набрав рекордну вагу: що відомо про самопочуття диктатора та його пристрасть до делікатесів

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин має серйозну надлишкову вагу, яка вже перевалила за позначку у 140 кілограмів. Попри невтішні прогнози аналітиків щодо генетичної схильності лідера КНДР до небезпечних недуг, південнокорейські спецслужби запевняють, що наразі його фізичний стан залишається стабільним. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP, аналізуючи спосіб життя та спадковість північнокорейського диктатора.

Кім Чен Ин. Фото з відкритих джерел

Небезпечна спадковість та шкідливі звички

Медичні експерти вказують на те, що очільник КНДР перебуває в зоні високого ризику через специфічний анамнез його родини. Він упродовж багатьох років страждає на хронічне ожиріння та не збирається відмовлятися від тютюнопаління.

"Кім Чен Ин має серйозні проблеми з серцево-судинною системою на тлі зайвої ваги та надмірного паління", — наголошують автори матеріалу AFP. Вони нагадують, що така поведінка є традиційною для керівної династії Пхеньяну: "Його батько Кім Чен Ір, а також дідусь Кім Ір Сен теж мали аналогічні проблеми з вагою, зловживали тютюном і пішли з життя саме через серцеві напади".

Меню для диктатора: ікра, омари та мармурове м'ясо

Важливу роль у стрімкому наборі ваги відіграють і специфічні гастрономічні вподобання північнокорейського вождя. Про кулінарні слабкості Кім Чен Ина свого часу розповів ексшеф-кухар престижного ханойського готелю Metropole Пол Смарт, якому довелося працювати пліч-о-пліч із персональними кухарями лідера під час його історичної зустрічі з президентом США у 2019 році.

"Голова КНДР є справжнім гурманом і віддає перевагу виключно дорогим продуктам", — згадував Смарт особливості роботи з північнокорейською делегацією. За словами кулінара, у щоденному раціоні лідера завжди присутні найвишуканіші страви: "Він обожнює чорну ікру, свіжих омарів, фуа-гра, а також рідкісні й екзотичні види м’яса".

Що кажуть спецслужби про реальний стан вождя

Попри критичні показники на вагах та очевидні загрози, Сеул поки що не бачить приводів для розмов про недієздатність свого сусіда. Південнокорейське розвідувальне відомство тримає ситуацію під постійним контролем.

"На сьогодні явних симптомів важких захворювань у Кім Чен Ина не зафіксовано", — зазначають аналітики Національної розвідувальної служби Південної Кореї. У відомстві додають, що диктатор досі здатен переносити помірні фізичні навантаження: "Він без видимих зусиль може самостійно бігати сходами, а за його щоденним самопочуттям цілодобово стежить персональна група висококласних медиків".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконуючого обов'язки посла України Андрія Вєшкіна через ситуацію навколо двох військовополонених із КНДР. Про це повідомляє Yonhap.