"Ми чули, що в Японії покарання м’які": туристи зізналися, навіщо пішли на пограбування

Іноземні туристи прилетіли до Японії, але їхня подорож дуже швидко перетворилася на кримінальну історію. Уже наступного дня після прибуття вони, за даними слідства, проникли до будинку в Токіо та викрали цінні речі.

Поліція Японії розслідує серію пограбувань, у яких підозрюють іноземних туристів. Фото: Matcha_neko / Pixabay

Перше пограбування

Двоє громадян Чилі прибули до Японії 21 серпня. Наступного дня вони вирушили до району Ота в Токіо, де почали шукати будинок для пограбування.

Чоловіки звернули увагу на оселю після того, як побачили, що її мешканець сів в автомобіль і поїхав. Коли стало зрозуміло, що всередині нікого немає, вони розбили вікно та проникли до будинку.

Звідти туристи винесли три дорогі наручні годинники, інші цінні речі та близько 200 євро готівкою. Загальна вартість викраденого становила приблизно 7,9 млн єн (близько 2,25 млн грн).

Звідки взялася така ідея

Під час допиту один із підозрюваних розповів, чому вони вирішили займатися пограбуваннями в Японії. За його словами, ще в Чилі вони чули, що за подібні злочини в країні призначають легкі покарання.

Саме ця інформація, як заявив затриманий, стала однією з причин, через яку чоловіки вирішили ризикнути. Водночас японське законодавство передбачає покарання за крадіжку, яке в окремих випадках може сягати 10 років позбавлення волі.

На одному злочині не зупинилися

Після першого пограбування чоловіки, за даними слідства, продовжили діяти. 25 серпня вони скоїли пограбування магазину дорогих годинників у Токіо, після чого вирушили до Осаки. Там підозрюваних затримали в орендованому житлі. Правоохоронці також встановили, що викрадені речі планували переправити за кордон.

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