Нападають на людей, грабують будинки й нічого не бояться: японське місто тероризує банда мавп

Японське містечко Юґавара в префектурі Канаґава зіткнулося з незвичайною проблемою: зграя агресивних мавп нападає на людей, проникає в будинки та псує майно. Тварини настільки звикли до присутності людей, що майже не реагують навіть на сирени швидкої допомоги.

Японські макаки на фото нагадують про проблему агресивних мавп, які проникають у будинки та нападають на мешканців японського містечка. Фото: Pixabay

За даними SoraNews24, особливе занепокоєння викликає зграя з приблизно 20 японських макак, яку пов'язують із 6054 інцидентами лише за 2025 рік. Раніше мавпи вже траплялися в околицях міста, але така поведінка стала серйозною проблемою.

Перший випадок укусу людини

Минулого місяця чоловік віком понад 40 років зазнав нападу макаки та отримав укус. За інформацією видання, це був перший відомий випадок укусу людини мавпою в цьому містечку. Причини раптової агресії тварин поки залишаються незрозумілими.

Фахівці припускають, що макаки могли почати ховатися в покинутих будинках замість звичних дерев. У 2024 році в Юґаварі нарахували 433 порожні оселі. Скорочення населення Японії залишає дедалі більше таких будівель, які можуть ставати притулком для диких тварин.

Як місто бореться зі зграєю

Місцевий центр контролю за мавпами встановив GPS-трекери на двох самців, які очолюють зграю. Це допомагає відстежувати пересування тварин і спрямовувати спеціальні групи для їхнього відлякування за допомогою петард.

Однак ситуація загрожує не лише безпеці мешканців. Юґавара відома гарячими джерелами, традиційними японськими готелями та осіннім збором апельсинів, тому місцеві жителі побоюються, що туристи почнуть оминати містечко.

Якщо відлякування не допоможе, зграю можуть офіційно визнати неконтрольованою. У такому разі розглядають вилов тварин і припинення існування зграї.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про місто на висоті 5100 метрів без водопроводу й опалення, де тисячі людей ризикують життям заради золота