logo_ukra

BTC/USD

83524

ETH/USD

2511.09

USD/UAH

44.96

EUR/UAH

50.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Азія Нападають на людей, грабують будинки й нічого не бояться: японське місто тероризує банда мавп
commentss НОВИНИ Всі новини

Нападають на людей, грабують будинки й нічого не бояться: японське місто тероризує банда мавп

Зграя з 20 японських макак спричинила тисячі інцидентів, а місцеві жителі побоюються за свою безпеку та майбутнє туристичного бізнесу

13 жовтня 2026, 11:31
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Японське містечко Юґавара в префектурі Канаґава зіткнулося з незвичайною проблемою: зграя агресивних мавп нападає на людей, проникає в будинки та псує майно. Тварини настільки звикли до присутності людей, що майже не реагують навіть на сирени швидкої допомоги.

Нападають на людей, грабують будинки й нічого не бояться: японське місто тероризує банда мавп

Японські макаки на фото нагадують про проблему агресивних мавп, які проникають у будинки та нападають на мешканців японського містечка. Фото: Pixabay

За даними SoraNews24, особливе занепокоєння викликає зграя з приблизно 20 японських макак, яку пов'язують із 6054 інцидентами лише за 2025 рік. Раніше мавпи вже траплялися в околицях міста, але така поведінка стала серйозною проблемою.

Перший випадок укусу людини

Минулого місяця чоловік віком понад 40 років зазнав нападу макаки та отримав укус. За інформацією видання, це був перший відомий випадок укусу людини мавпою в цьому містечку. Причини раптової агресії тварин поки залишаються незрозумілими.

Фахівці припускають, що макаки могли почати ховатися в покинутих будинках замість звичних дерев. У 2024 році в Юґаварі нарахували 433 порожні оселі. Скорочення населення Японії залишає дедалі більше таких будівель, які можуть ставати притулком для диких тварин.

Як місто бореться зі зграєю

Місцевий центр контролю за мавпами встановив GPS-трекери на двох самців, які очолюють зграю. Це допомагає відстежувати пересування тварин і спрямовувати спеціальні групи для їхнього відлякування за допомогою петард.

Однак ситуація загрожує не лише безпеці мешканців. Юґавара відома гарячими джерелами, традиційними японськими готелями та осіннім збором апельсинів, тому місцеві жителі побоюються, що туристи почнуть оминати містечко.

Якщо відлякування не допоможе, зграю можуть офіційно визнати неконтрольованою. У такому разі розглядають вилов тварин і припинення існування зграї.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про місто на висоті 5100 метрів без водопроводу й опалення, де тисячі людей ризикують життям заради золота



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://soranews24.com/2026/10/13/town-in-kanagawa-struggling-with-violent-gang-of-monkeys/
Теги:

Новини

Всі новини