Одна маленька брехня обернулася неймовірним подарунком: що отримала туристка в японському готелі

Іноді маленька хитрість обертається несподіваними наслідками. Американка Донья Рахімі вирушила до Японії зі своїм хлопцем Ніком, щоб відсвяткувати першу річницю стосунків. Під час бронювання готелю вона вирішила трохи прикрасити правду, але навіть уявити не могла, чим це закінчиться.

Ілюстративне фото сучасного готельного номера. Фото: Pixabay / hshotels

Пара щороку подорожує до нових місць на гроші, зароблені під час літньої роботи в Англії. У Японії закохані хотіли спробувати пожити в традиційному японському готелі — рьокані. Через обмежений бюджет вони забронювали найдешевший номер лише на одну ніч.

Маленька брехня з великими наслідками

Оформлюючи бронювання, Донья вказала, що вони з Ніком приїхали у весільну подорож. Жінка розраховувала отримати невеликий комплімент від персоналу — наприклад, шоколад або романтичну композицію з рушників. Раніше вона чула, що туристи іноді використовують такий прийом, але сама довго не наважувалася на подібну хитрість.

Коли пара пізно ввечері дісталася готелю, працівники вручили їм листівку з привітанням і повідомили, що категорію номера підвищили. Замість скромного приміщення з традиційними матрацами для сну туристи отримали величезні апартаменти з трьома окремими кімнатами та звичайними ліжками.

Подарунок викликав несподіване почуття провини

Спочатку Донья була в захваті: такий номер пара не могла б собі дозволити. Але невдовзі радість змінилася ніяковістю. Жінка замислилася, чи не варто зізнатися персоналу, що вони з Ніком не одружені.

Вона навіть порадилася з рідними та подругою під час відеодзвінка. Зрештою пара вирішила нічого не пояснювати й насолодитися несподіваним подарунком. Туристи провели ніч у просторому номері, скористалися онсенами та готельними халатами.

Перед від'їздом Донья залишила працівникам подяку та шоколад. За її словами, ця зупинка стала головним враженням усієї подорожі Азією. Водночас повторювати подібний прийом вона іншим не радить: жінці пощастило, але вона не хоче, щоб через такі хитрощі готелі зазнавали збитків.

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