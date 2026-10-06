П'ятигодинні перерви та відмова від обіду з Трампом: чому для лідера Китаю важливий відпочинок

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до американської столиці минулого місяця супроводжувався безпрецедентними вимогами щодо його режиму відпочинку. Китайська сторона ретельно планувала кожну хвилину перебування 73-річного політика у Вашингтоні, щоб мінімізувати його фізичні навантаження. Про це повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні поінформовані джерела.

Трамп і Сі Цзіньпін

За даними журналістів, дипломати з Пекіна висунули американським колегам низку специфічних умов ще під час підготовки до саміту з президентом США Дональдом Трампом.

"Китайська делегація попросила надати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну окрему кімнату в Білому домі, — зазначає видання, додавши, що це приміщення призначалося виключно — для відпочинку між заходами саміту".

Доступ до цієї спеціальної зони був максимально обмеженим. Інсайдери підкреслюють, що ніхто з членів супроводжувальної групи КНР не мав права навіть переступати поріг цієї кімнати, за винятком першої леді Китаю Пен Ліюань.

Ба більше, приблизно за місяць до самої поїздки дипломати Піднебесної раптово скасували спільний робочий ланч між лідерами двох держав, який мав відбутися 24 вересня. Пекинські посадовці пояснили колегам із Білого дому, що для глави КНР у пріоритеті мати додатковий час на відновлення сил під час перебування в американській столиці. Через таке рішення американській стороні довелося терміново перекроювати графік зустрічі, внаслідок чого у порядку денному переговорів виникло вікно тривалістю близько п'яти годин.

Загалом уся програма перебування гостя була скорочена до мінімуму, а пересування розраховували буквально за метрами.

"Команда Сі Цзіньпина складала розклад з урахуванням того, скільки часу він може провести на ногах, — розповідають джерела WSJ. — Вони чітко прораховували, яку відстань йому потрібно пройти пішки, а також коли саме йому доведеться зупинитися".

У результаті такої стратегії лідер КНР повністю звільнив від офіційних зустрічей вечір у день свого прильоту до США. Крім того, суттєвих змін зазнав і фінальний день поїздки, 25 вересня. Під час відвідин Національного архіву США Сі Цзіньпін затримався там заледве на 10 хвилин, хоча американські чиновники розраховували на значно тривалішу екскурсію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострюються на тлі внутрішньополітичної боротьби в Пекіні. Про це у своєму прямому ефірі повідомив бізнесмен і журналіст Дмитро Гордон.