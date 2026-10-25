"Подарунок від Бога": смертельно хворий японець знайшов на вулиці 22 млн єн і поплатився за це

Житель Японії опинився в центрі судового розгляду після несподіваної знахідки, яку сам назвав "подарунком від Бога". Незадовго до цього 43-річний чоловік дізнався, що рак, який перебував у ремісії, повернувся. За словами лікарів, йому залишалося жити лише два-три місяці. Невдовзі після страшного діагнозу доля підкинула йому несподіваний сюрприз.

Японські єни нагадують про незвичайну історію чоловіка, який знайшов на вулиці 22 млн єн і опинився в центрі судового розгляду. Фото: Maccabee / Pixabay

Знайшов сумку з мільйонами

Інцидент стався 5 березня в місті Сендай. Працівники служби перевезення готівки забирали гроші з ігрового центру та випадково залишили сумку на вулиці. У ній було 22 млн єн (приблизно 18,5 млн грн). Чоловік знайшов сумку дорогою з лікарні, повернувся до неї після того, як спочатку пройшов повз, і вирішив забрати гроші собі.

Японець пояснив у суді, що сприйняв знахідку як подарунок від Бога. Протягом наступних чотирьох із половиною місяців він витратив близько 18 млн єн (приблизно 15,1 млн грн). Гроші пішли на лікування раку, подорож Японією та відпочинок у В'єтнамі.

Прокуратура вимагає рік ув'язнення

Чоловіка затримали через чотири з половиною місяці після знахідки. Під час першого судового засідання він визнав свою провину. Прокуратура назвала його вчинок вкрай егоїстичним і зажадала року позбавлення волі. Захист попросив про умовне покарання, наголосивши на тяжкому психологічному стані підсудного після звістки про рецидив хвороби.

Страхова компанія вже відшкодувала втрату грошей службі перевезення готівки. Тепер чоловік повертає кошти страховикам щомісячними платежами по 30 тис. єн (приблизно 25 тис. грн). За такого графіка повне погашення боргу триватиме десятиліттями. Вирок у справі мають оголосити 6 листопада 2026 року.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про неймовірну аферу в Японії