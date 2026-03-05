У Путіна з'явилося ще більгше підстав воювати в Україні: яку несподівану допомогу отримав

За останніми даними відстеження суден, два російські танкери з нафтою Urals, які спершу мали прямувати до Східної Азії, змінили курс і тепер направляються до індійських портів. Це свідчить про відновлення інтересу Нью-Делі до закупівлі російської сирої нафти на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Цього тижня індійські порти очікують розвантаження двох танкерів загальним обсягом близько 1,4 млн барелів Urals. Спочатку вони прямували на схід, але зміна маршруту демонструє гнучкість постачальників і потребу Індії у стабільних обсягах сировини. Нафта Urals, яку завантажують у Балтійському та Чорному морях, традиційно була одним із ключових джерел для індійських НПЗ. Проте цього року поставки різко скоротилися через тиск США на Нью-Делі з вимогою обмежити закупівлі російської сировини.

За даними портових агентів, танкер типу Suezmax "Odune" із 730 000 барелів нафти прибув до Парадіпа на східному узбережжі Індії в середу, а танкер типу Aframax "Matari" з понад 700 000 барелів очікується у Вадінарі на заході країни в четвер.

Останніми тижнями індійські НПЗ обережно зменшували закупівлі російської нафти через побоювання ускладнень у торговельних відносинах із Вашингтоном. Це змусило Москву активніше шукати альтернативні ринки, зокрема в Китаї. Однак останні події на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки підвищили ризики дефіциту сировини на світовому ринку. В результаті індійські переробники знову повертаються до російських постачань, щоб гарантувати стабільне постачання для своїх НПЗ.

Портал "Коментарі" вже писав, що вночі 2 березня Служба безпеки України та Сили оборони провели масовану атаку на військові об’єкти в порту "Новоросійськ". Для удару було залучено понад 200 безпілотників, ймовірно, поєднуючи повітряні та морські дрони, що дозволило завдати значних пошкоджень інфраструктурі противника.