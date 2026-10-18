Йому пообіцяли мільйони за сперму, а натомість виманили 38 млн єн: неймовірна афера в Японії

У Японії чоловік віком понад 70 років став жертвою незвичайної шахрайської схеми. Йому пообіцяли 9 млн єн (приблизно 2,5 млн грн) за донорство сперми, але замість винагороди він втратив близько 38 млн єн (приблизно 10,5 млн грн). Шахраї місяцями виманювали в нього гроші, використовуючи вигаданий юридичний супровід.

Шахраї виманили у літнього японця 38 млн єн, пообіцявши заплатити за донорство сперми. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Як працювала схема обману

За даними поліції префектури Міє, чоловік живе в місті Судзука. У квітні 2026 року він познайомився із жінкою через соціальні мережі. Вона запропонувала заплатити 9 млн єн, якщо він погодиться надати сперму.

Після попередньої домовленості жінка звела чоловіка з людьми, які представилися її адвокатами. Вони почали вимагати гроші нібито за оформлення угоди про нерозголошення інформації та розблокування банківського рахунку для переказу винагороди.

Чоловікові наказували купувати передплачені подарункові картки в магазинах і надсилати їхні коди. Він виконував ці вимоги протягом кількох місяців, сподіваючись отримати обіцяні мільйони.

571 картка і десятки мільйонів збитків

Загалом японець придбав 571 подарункову картку в різних магазинах і передав шахраям коди на суму близько 38 млн єн. Лише після цього він запідозрив обман і звернувся до справжнього адвоката. Той пояснив, що чоловік став жертвою шахрайства, та порадив повідомити поліцію.

Правоохоронці розслідують справу як особливий вид шахрайства. За попередніми даними, зловмисники застосували метод, схожий на романтичне шахрайство: спочатку встановили довіру, а потім почали виманювати гроші під різними приводами.

Ця історія показує, як шахраї використовують особисті почуття, довіру та надію на значну винагороду. Навіть незвичайна пропозиція може стати частиною продуманої схеми, якщо злочинці поступово переконують людину виконувати їхні вимоги.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що дівчина мільйонера витрачає 16 тисяч доларів на незвичайний тампон: що він вимірює під час сну