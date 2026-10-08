Заснути - і отримати 14 тисяч доларів: у Японії провели найдивніші змагання року

У Японії сон перетворили на незвичайне змагання з грошовим призом. У Токіо десятки учасників лягли на зручні матраци, щоб з'ясувати, хто зможе найшвидше та найміцніше заснути. Переможцю за такий незвичайний результат пообіцяли понад 2 млн єн, або близько 14 тисяч доларів.

Ілюстративне фото: сон та відпочинок стали основою незвичайного змагання в Японії. Автор: sweetlouise / Pixabay

Конкурс отримав назву "Matt Race" і був організований компанією Koala Sleep Japan, яка спеціалізується на матрацах. Учасникам дозволили спати до 90 хвилин, а спеціальні пристрої відстежували їхній стан під час відпочинку. Переможця визначали за тим, наскільки швидко людина заснула та наскільки якісним був її сон.

Змагання зі сну

На перший погляд, конкурс виглядав майже як звичайний відпочинок. Учасники лежали на матрацах у затемненому приміщенні, а деякі навіть обіймали м'які іграшки. Водночас на їхніх головах були встановлені монітори, які допомагали оцінювати сон.

Організатори пояснили, що таким незвичайним форматом хотіли привернути увагу до проблеми недосипу. Японія відома тривалим робочим днем, значними витратами часу на дорогу та насиченим ритмом життя, через що мешканці країни нерідко жертвують сном.

Сон заради грошей

За даними OECD, у 2021 році жителі Японії в середньому спали лише 7 годин 24 хвилини на добу. Це був найнижчий показник серед країн організації, представлених у відповідному наборі даних.

Переможницею конкурсу стала учасниця, відома під псевдонімом Suimii. Вона зізналася, що отримані гроші планує витратити на переїзд, а також придбати нове ліжко. За її словами, вона мріє про ліжко "як у принцеси".

Один з учасників після завершення змагання пожартував, що все закінчилося настільки швидко, що йому навіть хотілося поспати довше. Організатори ж сподіваються, що незвичайний конкурс змусить людей замислитися про важливість повноцінного відпочинку.

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