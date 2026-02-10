Лукашенко офіційно починає готуватися до війни: який терміновий наказ видав диктатор

Самопроголошений керівник Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про старт робіт зі створення національних виробничих майданчиків для виготовлення боєприпасів. Йдеться про налагодження випуску 152‑міліметрових артилерійських снарядів, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також пострілів для гранатометів. Відповідну заяву він зробив під час наради, про що повідомили державні білоруські ЗМІ.

Фото: з відкритих джерел

Лукашенко пояснив, що повномасштабна війна проти України продемонструвала вирішальну роль класичних засобів ураження, передусім артилерії. За його словами, витрати боєприпасів залишаються надзвичайно великими, а тому залежність від зовнішніх постачань є ризикованою. Саме це, за твердженням білоруського лідера, і стало ключовим аргументом на користь розвитку власного оборонного виробництва.

"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння – артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва, які зможуть випускати достатню кількість боєприпасів", – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що Білорусь уже має досвід у цьому напрямі, зокрема налагодила випуск власних патронів. Наступним кроком, за його словами, має стати виробництво пострілів для гранатометів.

"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів – ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", – сказав він.

Окрему увагу Лукашенко приділив темі зберігання боєприпасів, наголосивши, що вони можуть тривалий час перебувати на складах без втрати якості. Водночас він жорстко попередив підлеглих про персональну відповідальність у разі зриву строків реалізації проєкту.

"Борони вас Боже зірвати цей захід за термінами", – додав він.

