ШІ завів підлітка в небезпеку: рятувальники не могли дістатися до нього навіть гелікоптером

Штучний інтелект може допомагати планувати подорожі, але сліпа довіра до його рекомендацій іноді обертається серйозною небезпекою. У Канаді 16-річний підліток вирушив у гірський похід за маршрутом, створеним за допомогою ШІ, і зрештою опинився в пастці на крутому скелястому схилі.

Ілюстрація до історії про підлітка, якого ШІ завів на небезпечний гірський схил. Фото: Andysonic777 / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Небезпечний маршрут на горі

Інцидент стався на горі Краун-Маунтін у канадській провінції Британська Колумбія. Підліток скористався маршрутом, який запропонував штучний інтелект, однак шлях привів його до небезпечної ділянки поблизу скелелазного маршруту, відомого як "Widowmaker".

Хлопець опинився на схилі, з якого не міг самостійно вибратися. За словами керівника пошукової операції Пола Маркі, підліток дуже боявся за своє життя. Рятувальникам знадобилося близько трьох годин, щоб узгодити план допомоги.

Чому не зміг допомогти навіть гелікоптер

Місце, де застряг турист, було настільки небезпечним, що пілоти не могли безпечно підвести гелікоптер для евакуації. Тому рятувальники організували наземну операцію: за допомогою мотузкової страховки вони дісталися до хлопця, забезпечили його додатковим захисним спорядженням і перемістили в місце, звідки його можна було безпечно евакуювати.

За збігом обставин, того самого дня неподалік завершилося навчання рятувальників із сертифікації. Це могло стати додатковою перевагою під час операції.

Не перший небезпечний випадок через ШІ

Пригода на Краун-Маунтін — не єдиний випадок, коли рекомендації штучного інтелекту ускладнили похід. Приблизно за місяць до цього троє туристів поблизу гори Шаста в Каліфорнії також скористалися допомогою Google Gemini під час планування подорожі. Серед рекомендацій чатбота була порада взяти менше їжі та води, ніж потрібно. У результаті запланована восьмигодинна прогулянка перетворилася на багатоденну надзвичайну ситуацію.

Фахівці радять не покладатися виключно на ШІ під час планування походів. Для прокладання маршрутів краще використовувати спеціалізовані застосунки AllTrails, CalTopo та Gaia GPS, а також заздалегідь перевіряти складність і безпечність обраного шляху.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як чоловік запитав ШІ, як схуднути, і той допоміг скинути 16 кг