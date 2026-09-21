Боротьба за владу в Пекіні: чи справді у Сі серйозне погіршення здоров’я

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має серйозні проблеми зі здоров'ям, які загострюються на тлі внутрішньополітичної боротьби в Пекіні. Про це у своєму прямому ефірі повідомив бізнесмен і журналіст Дмитро Гордон.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

За словами журналіста, 73-річний китайський лідер має низку негативних звичок та проблем, що погіршують його фізичний стан.

"У Сі Цзіньпіна є проблеми зі здоров'ям: він багато курить, любить випити та має зайву вагу. На одному з нещодавніх самітів він навіть не залишився на заключну вечерю, тому що йому стало зле. З'явилися чутки, що його терміново гопіталізували й літаком відвезли до Китаю", — зазначив Дмитро Гордон.

Журналіст наголосив, що погіршення стану здоров'я Сі Цзіньпіна відбувається на тлі загострення прихованої боротьби за владу всередині КНР. Молоде покоління китайців та бізнес-еліт дедалі більше висловлює невдоволення застарілим комуністичним курсом.

За словами Дмитра Гордона, проблема фізичної спроможності Сі Цзіньпіна стане одним із ключових закулісних чинників під час його майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Китай виступив проти нового пакету американських санкцій, спрямованого проти Росії та країн, які продовжують купувати російські енергоносії. У Пекіні заявили, що такі обмеження не повинні втручатися у торговельні відносини Китаю з іншими державами.

Як повідомляє Anadolu, відповідну заяву 17 вересня зробив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь. За його словами, Китай будує економічну та торговельну співпрацю на принципах рівності та взаємної вигоди.

"Така співпраця не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна порушуватися під тиском будь-якої третьої сторони", — заявив дипломат.



