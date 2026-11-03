Чекав лише 12 гостей, але приїхав увесь Китай: весілля хлопця перетворилося на неймовірну подію

Китаєць Сюй Ченхун запросив незнайомців на власне весілля, сподіваючись, що прийде близько десятка людей. Однак його допис об'єднав гостей із різних куточків країни. До гірського села в провінції Юньнань почали з'їжджатися люди, які раніше не знали нареченого.

Ілюстративне фото весілля, що символізує кохання, родинне свято та єднання людей. Фото: Pixabay / Takmeomeo

Як незнайомці відгукнулися на запрошення

24-річний Сюй, відомий в інтернеті як Сяо Сяо Сюй, опублікував запрошення 25 жовтня. Він хвилювався, що через невелику кількість родичів весілля буде малолюдним. Батько чоловіка помер, коли йому було три роки, мати згодом створила нову сім'ю, а бабуся, яка доглядала за ним і старшим братом, померла через два роки.

Чоловік працював на текстильній фабриці, продавав їжу та доставляв посилки. На весілля він заощадив 167,5 тисячі юанів — близько 1 млн грн. Спочатку Сюй не вірив, що люди з інтернету приїдуть, але гості почали прибувати.

Два бики, техніка та частування

Відвідувачі привозили їжу й побутову техніку, пропонували автомобілі для весільного кортежу, допомагали прикрашати будинок. Працівник весільної індустрії їхав 12 годин, щоб долучитися до підготовки. Фермер із провінції Сичуань привіз двох биків вартістю 20 тисяч юанів.

Лише 29 жовтня кухарі використали дві тонни курятини, а близько 50 кухонних точок готували страви. Гостей, які прибували пізно, годували навіть після другої години ночі.

Через натовп святкування перенесли на більшу площу в сусідньому селі. Місцева влада організувала підтримку екстрених служб і пожежників. Готелі повідомили, що всі номери зайняли приїжджі. Точну кількість гостей не називали: люди прибували кілька днів, а місцеві мешканці приходили й ішли.

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