Китай готує сюрприз у Тихому океані: виявлено другий незвичайний корабель

Китай, напевно, близький до завершення будівництва другого спеціалізованого корабля для транспортування, запуску та обслуговування безпілотних апаратів. Судно виявили на верфі у Гуанчжоу. За конструкцією воно нагадує незвичайний корабель, раніше помічений у Шанхаї, проте приблизно на третину менше. Про це повідомляє TWZ.

Китай. Фото: з відкритих джерел

Першу платформу зафіксували на підприємстві Hudong-Zhonghua на острові Чансінь. Її конструкція дозволяє перевозити великі безпілотні апарати або багато компактніших машин. Для їх спуску на воду, підйому та переміщення між рівнями передбачені спеціальні підйомні механізми.

Нове судно збудували на верфі Guangzhou Shipyard International на острові Лонгсюе. Супутниковий знімок від 2 жовтня показав корабель біля підприємства перед спуском на воду. На ньому помітні шість підйомних веж, тоді як у більшого аналога передбачені шість великих і шість малих. При цьому збережені льотна палуба, ангар за носовою надбудовою та схоже розташування димових труб.

Поява одразу двох платформ може вказувати на прагнення Китаю розширити можливості застосування безпілотників далеко від власного узбережжя. Такі апарати потенційно здатні шукати морські міни, обстежити дно, виявляти кораблі та підводні човни, а також запускати інші безпілотні системи.

Спеціалізовані судна можуть забезпечувати доставку апаратів до віддалених районів Тихого океану, їх розгортання, евакуацію та технічне обслуговування. У перспективі такі можливості здатні ускладнити дії американських сил у регіоні.

Втім, поки що невідомо, чи призначені кораблі для бойового застосування чи випробувань. Не підтверджено і планів будівництва додаткових платформ. Проте поява другого судна свідчить про продовження китайських експериментів із морськими безпілотними технологіями.

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