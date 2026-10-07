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Китай уперше прокоментував спалах чуми в Росії: яку обіцянку отримали у Москві

Пекін уперше прокоментував ситуацію навколо смерті співробітниці протичумного інституту в Іркутській області

7 жовтня 2026, 13:20
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Клименко Елена

Китай уперше офіційно відреагував на інформацію про можливий випадок легеневої чуми в російському Сибіру. У Пекіні заявили, що підтримують зв'язок із Москвою щодо запобігання та контролю інфекційних захворювань. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив речник МЗС КНР Го Цзякунь. Його слова пролунали у відповідь на запитання, чи передала Росія китайській стороні інформацію про ситуацію в Іркутській області.

Китай уперше прокоментував спалах чуми в Росії: яку обіцянку отримали у Москві

Фото: з відкритих джерел

"Китай і Росія підтримують тісну комунікацію та співпрацю у сфері профілактики й контролю інфекційних захворювань, зокрема чуми", — сказав представник китайського зовнішньополітичного відомства. 

Заява Пекіну прозвучала після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Жінка померла 2 жовтня від пневмонії невстановленого походження. Після цього близько 200 людей, які могли контактувати з нею, потрапили під медичне спостереження.

Водночас твердження про підтверджену чуму наразі не має офіційного підтвердження. Російський Росспоживнагляд заявляє, що дослідження не виявили у пацієнтки збудників, пов'язаних із її професійною діяльністю. За даними Reuters, серед контактних осіб випадків чуми також не зафіксовано.

Окрему увагу привертає те, що російські та китайські фахівці вже мають досвід спільної роботи у сфері реагування на спалахи інфекційних захворювань. У вересні в Іркутську завершилося спільне з КНР навчання, присвячене надзвичайним ситуаціям і контролю поширення інфекцій у прикордонних регіонах.

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