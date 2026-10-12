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Китай відреагував на "енергетичне перемир’я" Трампа між Україною та Росією

У Китаї підтримали мирні зусилля після заяви Трампа про енергетичне перемир’я між Україною та Росією

12 жовтня 2026, 20:00
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Slava Kot

Китай прокоментував оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир’я" між Україною та Росією. У Пекіні заявили, що підтримують мирне врегулювання війни, наголосивши на необхідності діалогу та переговорів.

Китай відреагував на "енергетичне перемир’я" Трампа між Україною та Росією

Мао Нін

Про позицію китайської влади повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін під час брифінгу 12 жовтня. За її словами, підхід Пекіна до російсько-української війни залишається незмінним: Китай вважає переговори єдиним реальним шляхом для закінчення конфлікту.

"Позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою. Ми завжди вважали, що діалог і переговори — єдиний життєздатний шлях вирішення кризи, і підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру", — заявила Мао Нін.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Напередодні Дональд Трамп заявив про негайний початок "енергетичного перемир’я" між Україною та Росією. За його словами, сторони нібито погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заява американського лідера стала для Києва несподіваною новиною. Попри це Україна підтвердила готовність утримуватися від атак на російські енергетичні об’єкти, якщо Москва діятиме дзеркально.

Однак, за словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Росія порушила домовленість уже в перші години. Увечері 11 жовтня він заявив про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові. На противагу цьому, Зеленський вказав, що Україна не завдавала ударів по енергооб’єктах в РФ у ніч на 12 жовтня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США пригрозили Драпатому через удари по РФ.



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