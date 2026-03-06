Китай жорстко відреагував на претензії про "подвійні стандарти" щодо України та Ірану: деталі

Речниця МЗС Китаю Мао Нін закликала міжнародну спільноту орієнтуватися на чотири принципи, запропоновані лідером КНР Сі Цзіньпіном, для врегулювання війни між Росією та Україною. За її словами, ці принципи покликані стати основою для мирного вирішення конфліктів та забезпечення безпеки всіх держав.

Фото: з відкритих джерел

Серед ключових положень, на які слід орієнтуватися, виділяють повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, суворе дотримання цілей і принципів Статуту ООН, серйозне ставлення до законних безпекових занепокоєнь держав і підтримку будь-яких мирних ініціатив.

"Запропоновані головою КНР Сі Цзіньпіном чотири принципи та опубліковані Китаєм раніше позиційні документи повністю відображають нашу позицію, на яку ви можете посилатися", — зазначила Мао Нін.

Вона підкреслила, що Пекін дотримується цих орієнтирів у всіх своїх дипломатичних кроках і очікує аналогічного підходу від інших держав.

Китай водночас активізує дипломатичну діяльність на міжнародній арені. Зокрема, уряд КНР спрямовує спецпосланника Чжай Цзюня до Близького Сходу для посередництва у конфлікті в Ірані. Це свідчить про прагнення Пекіна брати активну участь у миротворчих процесах, не обмежуючись лише регіоном Європи.

Речниця підкреслила, що мирне врегулювання конфліктів для Китаю є пріоритетом, і будь-які дії держав повинні відбуватися у дусі взаємної поваги та дотримання міжнародного права.



"Ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на мирне вирішення конфліктів, і будемо продовжувати координуватися з усіма сторонами для досягнення цієї мети", — додала Мао Нін.

