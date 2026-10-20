Китай змушує Україну поступитися Путіну: у Пекіні приголомшили заявою про умову для миру

Китай закликає відновити діалог і піти на взаємні поступки для врегулювання війни Росії проти України. У Пекіні вважають, що однією з головних перешкод на шляху до миру залишається брак довіри між сторонами конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час пресконференції з очільницею МЗС Болгарії Велиславою Петровою-Чамовою у Софії.

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За словами китайського дипломата, діалог і консультації необхідні для подолання розбіжностей та пошуку шляхів завершення війни. Він наголосив, що без відновлення довіри досягти мирного врегулювання буде складно.

"У сучасному світі найбільшою проблемою є брак довіри", — заявив Ван Ї, коментуючи війну Росії проти України та конфлікти на Близькому Сході.

Глава китайського зовнішньополітичного відомства запевнив, що Пекін докладає зусиль для сприяння мирному врегулюванню. Він закликав усі сторони не відмовлятися від переговорів, зберігати впевненість у можливості досягнення домовленостей і шукати точки порозуміння.

За словами Ван Ї, Китай виступає за взаєморозуміння та взаємні поступки, які, на його думку, мають допомогти відновити довіру й створити умови для миру.

Водночас у заяві китайського міністра не уточнюється, яких саме поступок Пекін очікує від України та Росії і як мають виглядати конкретні домовленості.

Ван Ї також заявив, що Китай продовжить виконувати міжнародні зобов’язання та відігравати роль у врегулюванні міжнародних криз і конфліктів. Однак конкретних нових кроків для припинення російської агресії під час пресконференції він не назвав.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до взаємного енергетичного перемир’я з Росією, але наголосив на необхідності захистити українську критичну інфраструктуру. Якщо США очікують, що Україна не завдаватиме ударів по російських нафтопереробних заводах у відповідь на атаки РФ, Вашингтон має надати Києву додаткові протиракети. Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.