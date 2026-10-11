Побачила, як працівники мерзнуть дорогою на роботу, і купила їм BMW: вчинок бізнесвумен вразив мережу

Китайська бізнесвумен здивувала користувачів мережі незвичайним подарунком для своїх працівниць. Власниця ресторанної мережі Ма Яньлі придбала двом співробітницям нові BMW вартістю близько 45 тисяч доларів кожна. Причиною такого рішення стали труднощі, з якими вони стикалися дорогою на роботу взимку.

Нові автомобілі BMW стали незвичайним подарунком китайської бізнесвумен. Фото: adymyabya / Pixabay

Чому керівниця вирішила подарувати автомобілі

Ма Яньлі близько 20 років працює в ресторанному бізнесі та керує мережею закладів, що спеціалізуються на яловичому хот-поті. Минулої зими вона побачила, як одна з працівниць, Лі Цзе, приїхала на роботу на електроскутері. Після поїздки на холоді в жінки почервоніло обличчя, посиніли вуха, а руки змерзли від вітру.

Ця ситуація змусила бізнесвумен замислитися над тим, наскільки важко співробітникам добиратися на роботу в холодну погоду. Вона вирішила, що люди, які багато років сумлінно працюють у її компанії, заслуговують на комфортніші умови.

Подарунок, на який працівниці не очікували

24 вересня Ма привезла кількох співробітників до автосалону BMW. Там двом працівницям вручили автомобілі вартістю близько 300 тисяч юанів кожен. Лі Цзе отримала білий BMW, а Лю Ін'їн — сірий. Машини придбали за повну вартість, а автомобіль Лі того самого дня зареєстрували на її ім’я.

Керівниця пояснила, що обидві жінки заслужили подарунки завдяки старанній роботі та високим результатам. Вона також наголосила, що успіх компанії залежить від спільних зусиль усієї команди.

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