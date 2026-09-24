Сі Цзіньпін окреслив Трампу умови нового діалогу: що заявив

Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона з державним візитом і ще до початку переговорів із Дональдом Трампом зробив показову заяву про майбутнє відносин двох найбільших економік світу.

Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

У письмовому зверненні після прибуття до США Сі заявив, що Китай та Сполучені Штати мають бути "партнерами, а не суперниками". За його словами, національне відродження Китаю та прагнення Трампа зробити Америку знову великою не обов'язково суперечать одна одній – навпаки, ці цілі можуть розвиватися паралельно.

Китайський лідер закликав Вашингтон і Пекін рухатися назустріч один одному і формувати стабільніші стосунки. У запропонованій ним формулі співробітництво має залишатися основою взаємодії, конкуренція мати певні межі, а розбіжності вирішуватися через переговори.

Заяви прозвучали на тлі суперечностей між двома країнами. Серед найбільш чутливих тем залишаються торгівля, передові технології та штучний інтелект, Тайвань, а також ширше питання стратегічного впливу США та Китаю.

Сам візит Сі вже став незвичайним за дипломатичними мірками. Трамп особисто зустрів китайського лідера на борту літака на авіабазі Ендрюс. Такий формат прийому заздалегідь був окреслений Білим домом як частина програми державного візиту.

Після зустрічі біля трапа Трамп окремо прокоментував своє рішення вийти на зустріч Сі. За словами президента США, китайська сторона має цінувати такий жест, оскільки, як він висловився, йдеться про "надзвичайних" людей.

Візит Сі розрахований кілька днів. Переговори лідерів відбуваються у момент, коли Вашингтон і Пекін одночасно намагаються утримувати торгові домовленості від нового витка конфлікту та продовжують конкурувати у стратегічно важливих сферах.

Таким чином, перші сигнали з Вашингтона виглядають примирливо, проте конкретний зміст домовленостей має визначитись безпосередньо за столом переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп влаштує Сі пишний прийом: за лаштунками три головні питання.



