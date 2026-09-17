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Сі Цзіньпін зник після візиту до Індії: що відомо про його "важкий інсульт"

Сі Цзіньпін достроково залишив саміт БРІКС в Індії та зник із публічного простору. У мережі ширяться чутки про інсульт.

17 вересня 2026, 20:25
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Slava Kot








Голова КНР Сі Цзіньпін достроково залишив саміт БРІКС в Індії, після чого перестав з’являтися на публіці. Це стало приводом для нової хвилі припущень про стан здоров’я китайського лідера. У соцмережах та окремих авторитетних медіа заявляють, що під час перебування в Делі він міг перенести інсульт. 

Сі Цзіньпін зник після візиту до Індії: що відомо про його "важкий інсульт"

Сі Цзиньпін. Фото: Reuters

Сі Цзіньпін прибув до Індії вперше за сім років, щоб взяти участь у 18-му саміті БРІКС. Однак 13 вересня він залишив Делі раніше за інших лідерів. Китайське Міністерство закордонних справ заявило, що глава держави завершив участь у саміті та вирушив додому.

Додаткову увагу привернуло відео з церемонії відкриття зустрічі. На кадрах видно, як прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді перериває промову та запитує Сі, чи все з ним гаразд. Китайський лідер відповідає кивком, після чого до нього підходять помічники.

Саме цей епізод став одним із приводів для поширення чуток. Китайські журналісти пізніше пояснювали ситуацію нібито проблемою з навушником для синхронного перекладу. 

Перші заяви про інсульт з’явилися невдовзі після саміту. Зокрема представник незареєстрованої Китайської демократичної партії Се Ваньцзюнь, стверджував, що Сі Цзіньпін переніс важкий ішемічний інсульт і був терміново доставлений до Пекіна. 

"Під час посадки в літак Сі Цзіньпін ледве йшов, його кроки були непевними, тіло неодноразово нахилялося вліво", — заявив Ваньцзюнь.

Цю версію підхопили окремі американські медіа, зокрема Independent. Однак ці твердження не підтверджені китайською владою, незалежними лікарями чи надійними джерелами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сі Цзіньпін показово відмовив Путіну на БРІКС.



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Джерело: https://www.independent.co.uk/asia/china/china-xi-jinping-stroke-brics-health-b3051684.html
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